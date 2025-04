Nel podcast One More Time Anna Tatangelo ha rivelato cosa pensa di Denise Esposito, attuale compagna del suo ex Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo, cosa pensa della compagna di Gigi D’Alessio

Tra notizie dal mondo della TV e del gossip, ha avuto risonanza l’intervista rilasciata da Anna Tatangelo a Luca Casadei, per il podcast One More Time. La cantante si è lasciata andare a confidenze importanti, che hanno toccato la sua infanzia, così come l’esordio in carriera da giovanissima e la popolarità ottenuta ad appena 15 anni. per passare alla storia d’amore accanto a Gigi D’Alessio su cui ci concentreremo.

Da questa relazione, iniziata quando Anna Tatangelo aveva 18 anni (lui 30 in più), è nato Andrea. Ma questa favola d’amore per la cantante si è conclusa e dopo 15 anni si è separata. Oggi Gigi D’Alessio è legato a Denise Esposito con la quale ha avuto due figli.

A riguardo Casadei ha chiesto alla Tatangelo se Andrea ha capito perché suo padre ha avuto altri figli in seguito. Anna Tatangelo non si è tirata indietro dal rispondere a questa domanda e ha spiegato che tipo di insegnamento ha dato a suo figlio, pensando anche alla propria esperienza:

“Questa è una domanda difficile. Credo che Andrea abbia la fortuna di avere una mamma che cerca di fare capire le cose. Non lo faccio per Gigi, lo faccio per Andrea. Gli dico ‘sono i tuoi fratelli e le tue sorelle. È una cosa bella perché un giorno potrai contare su di loro, devi essere felice per papà’. Queste sono le cose che sente dalla mamma”, ha detto Anna Tatangelo.

Le parole della Tatangelo

In seguito ha fatto riferimento anche alla storia con Gigi D’Alessio, arrivata dopo un precedente matrimonio del cantautore a cui sono seguiti tre figli:

“Perché io ho vissuto il contrario, ho vissuto una guerra interna in cui io ero ‘la donna’ e ho visto come questo facesse male a me, a Gigi e ai figli. Ecco perché mio figlio deve comunque portare rispetto anche alla compagna”.

Riguardo alla sua vita privata e situazione sentimentale, Anna Tatangelo ha affermato di volerci andare con i piedi di piombo. Per lei la persona che gli sta accanto deve portare rispetto di quanto ha già costruito, di suo figlio e del suo lavoro.

Rispetto a prima ha ammesso di avere molta meno pazienza, poi ha confidato: “Non rimpiango nulla del passato. Ma se dovessi vivere una storia del genere oggi o non la vivrei, o la vivrei in maniera diversa” , ha concluso.