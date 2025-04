Mentre si trovava a Montecarlo a trascorrere il weekend, Fedez è stato beccato in discoteca a baciare una misteriosa ragazza

Durante lo scorso weekend il settimanale Chi ha pizzicato Fedez a Montecarlo. Il rapper era intento a baciarsi con una ragazza misteriosa, di cui non si conosce l’identità al momento. Nuovo flirt per il cantante?

Fedez beccato a baciare una ragazza

Lo spoiler della nuova canzone in uscita (dove non mancano frecciatine) non è l’unico argomento che tiene vivi i riflettori puntati su Fedez. Il rapper ha deciso di fare parlare con la sua musica, lo dimostra anche il brano sanremese. Anche se il gossip è sempre dietro l’angolo e, ancora una volta, è spuntata fuori una misteriosa ragazza.

Chiuso il matrimonio con Chiara Ferragni. Fedez è stato spesso pizzicato in compagnia di altre ragazze, ma nessuna di queste sembra avere conquistato ufficialmente il suo cuore. Stando a quanto si apprende dal settimanale Chi il cantante ha trascorso il weekend a Montecarlo insieme ad alcuni suoi amici. Secondo quanto si apprende avrebbe trascorso il sabato sera al Twiga.

La rivista fa sapere che in compagnia delle stesse persone poi è andato al Jimmy’z, discoteca che vanta le serate più esclusive di Montecarlo. Qui a quanto pare sembra avere fatto la conoscenza di una ragazza, come mostrato dal video e tra loro pare sia scattato qualcosa. Non conosciamo la sua identità, ma dalle immagini ha un abito lungo, i capelli neri, taglio a caschetto. Tra loro ci sono stati dei baci piuttosto intensi.

Il giornale fa sapere quindi che ci sarebbe stata una sorta di feeling tra i due, ma non è detto che magari tra i due non ci fosse già una frequentazione e si siano trovati proprio in quel locale. Chissà!

Queste sono le uniche cose che si sanno al momento di Fedez, che non ha commentato la notizia ed è piuttosto concentrato sul portare avanti il suo progetto musicale. Ad ogni modo l’artista è sempre più al centro dei pettegolezzi e ogni suo movimento è motivo di chiacchiere da parte di giornali e siti di gossip.