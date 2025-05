A distanza di alcuni giorni dall’intervista di Milly D’Abbraccio a Belve, ecco la pronta replica di Anna Tatangelo alle frecciate.

La risposta di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo in una recente intervista a Il Corriere della Sera ha parlato del suo ritorno in musica, con l’uscita del singolo che farà da apripista al nuovo album e al tour che l’attenderà. Tra una chiacchiera e un’altra però la cantante è tornata a parlare della lite avvenuta a X Factor con Milly D’Abbraccio nel 2010.

L’accaduto è balzato fuori durante l’intervista perché recentemente a Belve Francesca Fagnani ha voluto sapere qualcosa in più proprio dalla sua ospite Milly D’Abbraccio, la quale non ha mancato frecciatine. Peraltro ha aggiunto quanto a detta sua, tra i giudici di quell’edizione di X Factor, Anna Tatangelo fosse: “la più incompetente e la più ragazzina” (QUI PER LE SUE PAROLE).

Al CorSera a distanza di giorni da queste fresche dichiarazioni, Anna Tatangelo ha replicato. Ai microfoni di Barbara Visentin la cantante di Sora ha dichiarato: “Ma Milly chi, dopo tutti questi anni? Ribadisco il concetto con la frase che già avevo usato, ‘quando la persona è niente, l’offesa è zero‘”.

Entrando poi più nello specifico Anna Tatangelo ci ha tenuto a fare una precisazione e per difendersi dalla bordata ricevuta ha così risposto:

“Lei mi aveva toccata in un momento in cui avevo gli ormoni a mille perché era appena nato mio figlio, ma senza volerle rispondere, faccio presente che erano cose che mi ero sentita dire molte volte.

A X Factor mi dicevano che ero una ragazzina, anche se avevo già hit e anni di carriera alle spalle e avevo già fatto i miei Sanremo, senza aiuti dall’autotune, che tuttora non uso”.

A modo suo quindi Anna Tatangelo ha voluto mettere un punto alla vecchia lite con Milly D’Abbraccio. Ci sarà una contromossa?