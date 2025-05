Nella puntata di Belve di questa sera, Milly D’Abbraccio ha riportato alla mente lo scontro con Anna Tatangelo nella quarta edizione di X Factor.

Milly D’Abbraccio contro Anna Tatangelo

A Belve, questa sera, tra gli ospiti abbiamo visto Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio. Quest’ultima si è lasciata andare sulla propria vita privata, sugli amori e anche sulla sua carriera da attrice di film per adulti.

LEGGI ANCHE: Sophie Codegoni in lacrime su Basciano a Le iene: “Mi spiava e minacciava chi mi stava intorno” (VIDEO)

La conduttrice, poi, le ha chiesto quale è stata una sua ‘belvata‘ in passato e ha menzionato la lite con Anna Tatangelo nella quarta edizione di X Factor. All’epoca si era presentata come agente di una potenziale concorrente nel corso delle audizioni.

IL SEQUEL DEL DISSING DEL SECOLO #belve pic.twitter.com/NtWsZA1YzH — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) May 6, 2025

A sorpresa, come lei stessa ha raccontato a Belve, è stata fatta entrare nella stanza nel momento in cui i giudici stavano esprimendo le proprie perplessità. Tra loro era presente anche Anna Tatangelo, la quale ha avuto un dibattito proprio cn Mily D’Abbraccio. A distanza di anni dall’ormai famosa frase ‘quando la persona è niente, l’offesa è zero‘, l’attrice ha commentato:

“Sono arrivata ai provini e stavo seduta da una parte. Mi sono ritrovata lì, mi hanno fatta entrare e non me lo aspettavo. Ho cominciato a difendere la mia artista. Lei era terra terra, ancora lo penso.

Credo che lei fosse la più incompetente e ragazzina, all’epoca. La mia assistita ha vinto Castrocaro dopo 5 mesi. Chi aveva ragione, io o la Tatangelo che la voleva attaccare? Si sentiva ferita perché sapeva che aveva una che sapeva cantare bene”.

Anna Tatangelo replicherà? Lo scopriremo molto presto.