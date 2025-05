La scorsa settimana, nel corso dell’intervista a Belve, Milly D’Abbraccio è tornata a parlare della celebre lite con Anna Tatangelo avvenuta durante i casting di X Factor. Adesso però a rompere il silenzio è anche Martina Cambi, che all’epoca era seguita proprio dall’ex attrice hard.

Martina Cambi sulla lite tra Anna Tatangelo e Milly D’Abbraccio

Tutti, o quasi, conoscono la famosa lite che anni fa scoppiò tra Anna Tatangelo e Milly D’Abbraccio durante i provini di X Factor. Proprio la cantante all’epoca era tra i giudici del talent show e quando ai casting si presentò Martina Cambi tra le due scoppiò un piccolo battibecco. A quel punto a intervenire fu proprio la D’Abbraccio, che in quel periodo lavorava come produttrice di Martina, e tra l’ex attrice hard e la Tatangelo scoppiò un’accesa lite.

Solo la scorsa settimana dunque Milly, nel corso di un’intervista a Belve, è tornata a parlare di quanto accaduto con Anna. La D’abbraccio, lanciando un’ulteriore stoccata alla cantante, ha dichiarato: “Credo che lei fosse la più incompetente e la più ragazzina, all’epoca. Gli altri personaggi mi dissero che avevo ragione e che non potevano andare contro di lei”.

Adesso però a rompere il silenzio è stata la stessa Martina Cambi. La cantante, che oggi lavora come barman e continua a fare musica, è stata raggiunta da Il Fatto Quotidiano. Commentando la lite tra Anna Tatangelo e Milly D’Abbraccio ha così affermato: “Milly ha detto la verità su tutto, anche sul fatto che lei non era lì per farsi vedere. Televisivamente parlando gli autori hanno fatto un ottimo lavoro, perché vedendola nel backstage hanno sfruttato la situazione. La questione è durata molto di più di quel che si è visto. È stata una cosa molto strana. Io sono rimasta inerme perché pensavo che si dovesse andare lì unicamente per cantare”.

E ancora Martina, che fa sapere di aver interrotto i rapporti lavorativi con Milly D’Abbraccio subito dopo il provino a X Factor, aggiunge: “Sicuramente il mio atteggiamento non era dei migliori. Sembravo una strafo**ente, ma in realtà avevo solo molta paura ed ero imbarazzata. Quel che è successo credo sia stato sgradevole per tutti quanti: per me, per Milly, per i giudici stessi”.