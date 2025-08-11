Anna Wintour, icona della moda ed ex direttrice di Vogue USA, è alla ricerca di un nuovo assistente personale. Offre uno stipendio fino a 125 mila dollari l’anno per un ruolo ad altissima responsabilità, in perfetto stile Il Diavolo veste Prada.

Anna Wintour cerca assistente

No, non è il sequel di Il Diavolo veste Prada — anche se quello è davvero in lavorazione a New York — ma pura realtà: Anna Wintour è alla ricerca di un nuovo assistente personale. E per questo ruolo chiave, la cifra è da capogiro e vi farà tremare i polsi: fino a 125.000 dollari l’anno, ovvero oltre 100.000 Euro.

La celebre ex direttrice di Vogue USA, oggi Global Chief Content Officer di Condé Nast, ha pubblicato un annuncio ufficiale sul portale Careers dell’azienda. Si tratta di una posizione da Executive Assistant full time, con turni che potrebbero includere anche i weekend, e possibilità di lavoro ibrido nella sede di Vogue a New York.

Chiunque abbia visto il cult del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway probabilmente starà fantasticando sulle scene probabili in un contesto lavorativo come questo. Ma stavolta non si tratta di cinema.

L’agenda vera di Anna Wintour — tra viaggi internazionali, cene di gala e riunioni ad altissimo livello — sarà nelle mani del futuro o della futura assistente. Tra i compiti richiesti: gestione dell’agenda, organizzazione logistica, supporto nella comunicazione e nei progetti editoriali di alto profilo.

Il profilo ideale e i requisiti per poter svolgere questo lavoro? Massima discrezione, precisione assoluta, sangue freddo e capacità di muoversi in un ambiente frenetico e ultra-esigente. Serve anche prontezza, essere multitasking: bisogna essere già “formati” per reggere i ritmi di una vera Miranda Priestly.

Curioso il tempismo: proprio mentre si gira il secondo capitolo di Il Diavolo veste Prada, Anna Wintour lancia dunque questa ghiotta e importantissima novità. E non è la prima volta che accade. Un lavoro che, a modo suo, ha già attirato l’attenzione di molti.

Se sognate di entrare nel cuore pulsante dell’élite della moda, questa potrebbe essere la vostra occasione! Non lasciatevela scappare!