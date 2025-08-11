Nel cast di Ballando con le Stelle c’è anche Martina Colombari! L’annuncio questa mattina sui canali social del programma.

Martina Colombari a Ballando con le Stelle

Nuova giornata di notizie in casa Rai. Torniamo a parlare di Ballando con le Stelle e della costruzione del cast che a colpi di danza si sfiderà per contendersi il titolo finale. Dopo l’annuncio di Barbara d’Urso da parte della conduttrice Milly Carlucci, ora è la volta di un altro volto noto dello spettacolo. Nel dance show di Rai 1 ci sarà infatti anche Martina Colombari!

L’ex Miss Italia ha rivelato la sua partecipazione nel programma del sabato sera di Rai 1, mediante un video molto divertente. Si è mostrata infatti durante una passeggiata in montagna, in compagnia di tante capre al pascolo. Un filmato carino, in cui poi ha improvvisato dei passi di danza. Ecco il video postato dal programma sui propri social….

In modo divertente e simpatico quindi Martina Colombari ha ufficializzato la sua partecipazione a Ballando con le Stelle! Ma non sarà da sola. Al suo nome, infatti, abbiamo già scoperto quelli della signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini e Barbara d’Urso.

Il cast di Ballando con le Stelle prende via via forma e sembra proprio che i nomi scelti da Milly Carlucci anche quest’anno ci riserveranno delle grosse sorprese. Ancora mancano diversi nomi, dunque prepariamoci perché ci saranno sicuramente delle novità interessanti. Intanto sappiamo che sono stati ufficializzati anche i membri della giuria (squadra che vince non si cambia) e i maestri che affiancheranno i nuovi allievi di questa stagione.

Le premesse per una bella edizione di Ballando con le Stelle sembrano esserci davvero tutte. Quali saranno le prossime mosse di Milly Carlucci?