Tutti i giorni dalle 14:20 circa su Canale 5 e su Mediaset Infinity va in onda l’avvincente serie turca Forbidden Fruit: anticipazioni e trame di tutte le puntate dall’11 al 14 agosto 2025.

Anticipazioni Forbidden Fruit 11 agosto

Iniziamo subito a scoprire cosa succederà nell’episodio di lunedì.

Le anticipazioni dell’11 agosto di Forbidden Fruit aprono la settimana con forti tensioni. Zeynep si sente sotto pressione da tutto ciò che la circonda, così decide di distrarsi accettando l’invito di Emir e Alihan.

La serata però non va come sperato: tra un bicchiere di troppo e parole fuori posto, finisce per discutere animatamente sia con gli amici che con Alihan.

Intanto, nella nuova casa di Halit, l’atmosfera è tutt’altro che serena.

E ancora in Forbidden Fruit Zehra scopre che Sinan ha intenzione di fuggire con un’altra donna. Halit, furioso, la accusa di aver agito senza pensare, causando anche danni economici.