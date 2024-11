Ieri sera il pubblico di Ballando con le stelle ha assistito a un botta e risposta tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto. Il parere negativo del giudice, pensano sul web, potrebbe essere dovuto a delle presunte vecchie tensioni tra lui e Bianca Guaccero. Ecco cosa sappiamo sull‘indiscrezione.

Le presunte tensioni tra Bianca Guaccero e Guillermo Mariotto

Bianca Guaccero sta gareggiando a Ballando con le stelle insieme a Giovanni Pernice, con il quale sarebbe anche nato del tenero fuori dalla trasmissione. Ieri sera, dopo la loro performance, hanno ascoltato i pareri della giuria e Guillermo Mariotto ha espresso un pensiero non molto positivo:

“Giovanni Pernice è venuto da Londra per portarci questi passi vecchi come il cucco? Vecchio, noioso… Vecchio. Inutile che ti inventi qualcosa, non mi piace”.

LEGGI ANCHE: Nicolò canta L’essenziale di Marco Mengoni prima di Amici 24 (e la sua esibizione vi lascerà senza fiato) – VIDEO

Anche se il voto è stato un 7, il ballerino è intervenuto per replicare ed è così scoppiata una piccola discussione. Ora, sul web sono iniziate a trapelare dei rumor in base ai quali alcuni utenti sostengono che i commenti negativi di Mariotto verso Bianca Guaccero e Giovanni Pernice deriverebbero da dei presunti attriti con l’ex conduttrice di Detto Fatto.

Proprio all’epoca del programma, riporta anche il sito Spy.it, ci sarebbe stato uno scambio di battute che avrebbe portato del malcontento. Nel momento della pubblicità, infatti, il microfono di Guillermo sarebbe rimasto acceso per sbaglio e si sarebbe sentita la frase: “Ma lei cerca rogna?“.

LEGGI ANCHE: Maria De Filippi ci prende gusto e insieme a Zerbi si trasformano di nuovo nei Ricchi e Poveri (VIDEO)

Ovviamente, bisogna considerare tutta una serie di fattori! Primo tra tutti il fatto che, ad oggi, non esiste un video di tutto ciò. Anche se i fatti fossero realmente accaduti, inoltre, Mariotto potrebbe averlo detto in tono ironico oppure non essersi nemmeno riferito alla Guaccero.

Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi smentita o chiarimento da parte dei diretti interessati. Nel mentre, come al solito in questi casi, vi invitiamo a prendere tutte le informazioni con le pinze.