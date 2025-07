Lunedì 28 luglio 2025 va in onda su Canale 5 la quarta puntata di Battiti Live e sul palco si alterneranno diversi Big della musica italiana. Andiamo a scoprire la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti.

Scaletta quarta puntata Battiti Live 2025

Ci siamo! Questa sera, lunedì 28 luglio 2025, su Canale 5 arriva la quarta imperdibile puntata di Battiti Live. Anche quest’anno la kermesse, che vede la conduzione di Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis, sta ottenendo un enorme successo e settimana dopo settimana a salire sul palco sono i Big più amati e seguiti della musica italiana.

In attesa di scoprire cosa succederà stasera, andiamo a scoprire la scaletta della quarta puntata e l’ordine di uscita dei cantanti. Come rivela Davide Maggio, ad esibirsi sul palco di Molfetta e su quello on the road da Andria, Taranto e Manfredonia saranno:

The Kolors

On the road: Fedez e Clara (Scelte stupide)

(Scelte stupide) Cristiano Malgioglio

Sarah Toscano (Amarcord)

(Amarcord) On the road: Alfa (A me mi piace)

(A me mi piace) Sal Da Vinci (Rossetto e caffè e L’amore e tu)

(Rossetto e caffè e L’amore e tu) Boomdabash (Per un milione e Una stupida scusa)

(Per un milione e Una stupida scusa) Fabio Rovazzi (Medley)

(Medley) Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Fuckyourclique (Cabaret)

(Cabaret) On the road: Fedez (Battito)

(Battito) Carl Brave e Sarah Toscano (Perfect)

(Perfect) On the road: Gigi d’Alessio (Medley)

(Medley) Michele Bravi e Mida (Popolare)

(Popolare) Luk3 (Medley)

(Medley) Gabry Ponte

Francesca Michielin (Francesca e Vulcano)

(Francesca e Vulcano) Luchè

On the road: Alfa (Medley)

(Medley) Tiromancino

Aka7even

Settembre (Amandoti e Vertebre)

(Amandoti e Vertebre) Levante (Maimai)

(Maimai) Chiamamifaro (Acqua passata)

(Acqua passata) Petit (Vitamì)

(Vitamì) Venerus (Ti penso)

(Ti penso) Alexia (Medley)

(Medley) CoCo (Le cose che fai)

(Le cose che fai) Vida Loca (Medley)

Battiti Live 2025 tappe

Dopo aver letto la scaletta della quarta puntata di Battiti Live 2025 è giunta l’ora di scoprire le tappe della nuova edizione della kermesse musicale.

La trasmissione, come da tradizione, si svolge in Puglia e tocca numerose città. Il programma infatti si svolge a Molfetta, Andria, Ostuni, Bitonto, Bari, Taranto, Mesagne, Galatina e Manfredonia.

Dove vederlo in streaming

Ora che abbiamo tutte le informazioni sulla scaletta della quarta puntata di Battiti Live, che ricordiamo va in onda su Canale 5 lunedì 28 luglio, andiamo a scoprire come vedere la kermesse in tv e in streaming.

Ogni lunedì sera Mediaset trasmette sul quinto canale una nuova puntata della manifestazione. L’appuntamento è alle ore 21:30. La messa in onda televisiva tuttavia non è l’unico modo per seguire la trasmissione.

Gli utenti infatti hanno anche la possibilità di guardare e recuperare la kermesse in streaming, semplicemente collegandosi all’app o al sito di Mediaset Infinity.