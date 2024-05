Annalisa ritorna nella sua Carcare per una cena con gli ex compagni di scuola

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Maggio 2024

Annalisa

Non ha dimenticato le sue origini Annalisa! La cantante è tornata nella sua Carcare dove ha ritrovato i compaesani per una cena di classe

Nonostante il successo Annalisa non ha dimenticato la sua Carcare e ieri è tornata per una cena con i suoi ex compagni di scuola.

Annalisa torna a Carcare

Mai dimenticare le proprie origini! E Annalisa questo lo sa bene. Nonostante il successo, i concerti sold out (non ultime le date in Arena di Verona e non solo) e i milioni di dischi venduti, la cantante è rimasta sempre la stessa. Di tanto in tanto ama trascorrere del tempo nella sua terra: la Liguria e più precisamente a Carcare, nella provincia di Savona.

Una delle regine della nostra musica italiana ha deciso di fare una rimpatriata con alcuni dei suoi amici, dopo le voci di un suo possibile debutto come co-conduttrice a Sanremo 2025. Come ripreso da IVG, Annalisa ieri sera si è riunita con i compaesani, classe 1985. Insieme hanno passato una bel momento, arricchito da una cena. Qui hanno certamente condiviso tanti ricordi del passato e le ultime novità. Il tutto un anno prima dei suoi 40 anni (età festeggiata quest’oggi da Emma Marrone).

E così è successo ieri sera, quando si è riunita insieme ai suoi compaesani classe 1985 per godersi una bella cena, condividere ricordi e raccontarsi novità, l’anno prima dell’arrivo dei 40 anni.

Si tratta di una tradizione in Valbormida, così come in tanti località del nostro Paese, quella della cena tra coetanei. Una serata che Annalisa non ha voluto proprio perdersi. Ora che la sua vita grazie al successo è cambiata, la cantante trascorre meno tempo, ma nonostante gli impegni cerca sempre di ritagliarsi del tempo e fare ritorno nella sua cara Carcare.

A Carcare è cresciuta e dalla Valbormida è partita prima di diventare la Annalisa che tutti conosciamo noi. Una donna con il sogno della musica, che ha conquistato l’Italia e non solo con i suoi brani! Questo le ha permesso negli anni di potersi fare largo tra i big della musica italiana, con uno sguardo sempre al suo passato e alla sua Liguria.