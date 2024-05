Gigi D’Agostino, la rinascita dopo la malattia: “Sto meglio, a giugno torno a suonare a Milano”

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Maggio 2024

verissimo

Dopo la malattia Gigi D’Agostino ne parla per la prima volta in TV a Verissimo: “Sto meglio, a giugno torno a suonare”

Il disc joker e produttore discografico Gigi D’Agostino ha parlato a Verissimo della sua rinascita dopo la malattia: “Sto meglio, a giugno torno a suonare a Milano”, ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin.

Gigi D’Agostino parla dopo la malattia: “Sto meglio”

Puntata di grandi ospiti quest’oggi a Verissimo, in attesa dello speciale di domani dedicato ad Amici 23. Oggi in trasmissione è intervenuto Gigi D’Agostino. L’artista nel 2021 comunicò di trovarsi ad avere a che fare con un problema di salute grave. Tanti fan si strinsero intorno a lui, mostrandogli tutto l’affetto possibile. Ma oggi come sta dopo l’esibizione a febbraio al Festival di Sanremo?

A parlarne è stato lui stesso da Silvia Toffanin. Gigi D’Agostino ha fatto luce sul suo periodo buio e rassicura che ora il peggio sembra essere finalmente passato. Al contempo però il timore resta: “Sto meglio, ma la paura non va mai via”. Il re della musica dance ha dovuto fare i conti con la malattia e ha spiegato quanto sia stata dura:

“Quando ti succedono queste cose, il dolore ti porta via tutto il resto. Ti si offusca la mente, la mattina aspetti solo che arrivi la sera per soffrire meno: non è vita. Insomma un periodo durissimo, che è riuscito ad affrontare anche grazie alla fiducia incrollabile nel fatto che un giorno sarebbe tornato a suonare”.

Per questo Silvia Toffanin, dopo aver ascoltato con attenzione la sua storia, ha voluto sapere da Gigi D’Agostino se oggi quella paura che prova se l’è messa alle spalle. Lui ha risposto che liberarsene non è facile, dopo aver vissuto tanta sofferenza:

“Quando vedi quel buio non sai neanche cosa ti potrà succedere domani. La paura non va mai via, anche se stai meglio non può scomparire: c’è ogni secondo”.

Ora però fortunatamente Gigi D’Agostino ha ripreso in mano la sua vita e dopo tanto tempo, a giugno, tornerà in consolle a Milano: “Sono molto emozionato, anche perché durante i momenti brutti pensavo a quando avrei risuonato. La musica è forza, più suono e più ne ricevo. È magica”, ha rivelato a Verissimo.

Felici di sapere che sta meglio, non vediamo l’ora che Gigi D’Agostino possa tornare a farci ballare!