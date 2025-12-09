Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, l’intervista già registrata di Simone Susinna a Belve sarebbe saltata. Cosa sarebbe accaduto e le parole del noto attore.

Salta l’intervista a Belve

L’ultima edizione di Belve si è conclusa solo la scorsa settimana e anche quest’anno il programma di Francesca Fagnani ha ottenuto un enorme successo. Tuttavia in queste ore qualcosa sta facendo discutere il web. Stando a quanto ha rivelato Gabriele Parpiglia infatti pare che l’intervista già registrata di un celebre attore sia saltata all’ultimo minuto. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Simone Susinna.

Stando a quanto riferito nella newsletter del giornalista, il protagonista della saga di 365 Giorni si sarebbe recato a Roma per registrare la chiacchierata con la Fagnani. Tuttavia la produzione, probabilmente per mancanza di tempo, avrebbe deciso di non mandare in onda l’intervista. Ma non è finita qui.

Parpiglia ha infatti raccolto anche le prime dichiarazioni di Simona Susinna che, rivelando di aver perso due lavori per andare a Beve, ha affermato: “Sono inca**ato. Nemmeno la decenza di avvisare. Per Belve ho rinunciato a due lavori e scopro da voi che l’intervista è saltata”. Attualmente intanto la produzione non ha commentato la notizia e non è chiaro dunque cosa sia accaduto in realtà.

Un episodio simile si era già verificato qualche mese fa, quando a saltare era stata l’intervista di Anna Pettinelli. In merito all’accaduto la Fagnani aveva rivelato: “L’intervista ad Anna Pettinelli? Non è successo nulla di che. Io avevo fatto quattro interviste il martedì precedente ed ero andata lunghissima, troppo lunga anche rispetto alla seconda serata che è quella di Nino Frassica. Avevo altre quattro interviste e avrei finito alle 2:00. Dovevo necessariamente sacrificare un’intervista e l’ho fatto con grande dispiacere. Era un’intervista molto garbata e carina com’è Anna. Mannaggia”.

