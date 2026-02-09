Nuovo traguardo per Annalisa: il singolo Esibizionista, estratto dall’album Ma io sono fuoco, viene certificato Disco d’oro.

Nuova certificazione per Annalisa

Negli ultimi anni Annalisa è riuscita a dominare le classifiche italiane, diventando una delle protagonista assolute del panorama musicale. Traguardo dopo traguardo, la Scarrone ha portato a casa una serie di successi e a oggi è una delle artiste più amate del momento.

Solo pochi mesi fa, come è noto, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato anche il suo nuovo album di inediti, Ma io sono fuoco, anticipato dai singoli Maschio e Piazza San Marco. Il progetto, come il fortunato E poi siamo finiti nel vortice, è risultato essere uno dei dischi più venduti dell’anno e si è posizionato ai vertici delle classifiche. Oggi, come se non bastasse, per la cantante è arrivato l’ennesima soddisfazione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Annalisa è stata certificata Disco d’oro con il singolo Esibizionista, contenuto proprio nell’album Ma io sono fuoco. La canzone in queste settimane ha fatto ballare e cantare tutto il pubblico e di certo è una delle più amate della discografia della Scarrone.

Il ritorno in tour

Mentre Annalisa si gode questo ennesimo successo, i fan attendono già con ansia il ritorno live. In primavera, come in molti sapranno, partirà il Capitolo II del tour di palasport della cantante, che tornerà ad esibirsi nelle principali città del nostro paese.

I biglietti per questi nuovi show stanno naturalmente andando a ruba e in molti si chiedono come ci stupirà questa volta la cantante. Stasera, per di più, l’artista ligure sarà ospite della prima puntata di Taratata e di certo non mancheranno le emozioni.

