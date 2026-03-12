Venerdì 13 marzo esce il nuovo singolo di Annalisa, dal titolo Canzone estiva: ecco di cosa parla il brano, che promette di essere già una hit della sua discografia.

Il nuovo singolo di Annalisa è Canzone estiva

C’era grande attesa in vista della seconda parte di Ma io sono fuoco Capitolo II e Annalisa non ha deluso di certo le aspettative. La cantante ha annunciato per la giornata di domani 13 marzo, l’uscita del suo nuovo singolo Canzone estiva.

Prosegue dunque così la scia dei successi dell’artista dopo l’album Ma io sono fuoco e record non solo a livello di streaming e riconoscimenti, ma anche di live, tra un sold out e un altro.

Ora l’uscita del nuovo brano, che ha già attirato l’attenzione di molti per diversi motivi, a partire dal testo, per passare al significato che si cela dietro.

Il testo di Canzone estiva e di cosa parla il brano di Annalisa

Come riportato da Earone, Canzone estiva di Annalisa, vede non solo la firma della cantautrice ligure. Al suo fianco nella realizzazione di questo pezzo ci sono anche Davide Simonetta e Paolo Antonacci. Ecco il testo del brano:

“Questa è la canzone con cui dichiaro il mio amore.

E la mia rabbia.

È la canzone con cui dico basta.

Ma poi ne voglio ancora.

È la canzone in cui ho ragione, ma forse sto sbagliando tutto.

Questa è la canzone in cui un po’ scherzo.

Ma parlo molto seriamente.

E sono davvero una brava ragazza, ma poi divento cattiva.

Chi dice suora, chi pornodiva.

Entrambe e nessuna dico io, troppo facile così.

E vorrei essere quella che ti piace,

vorrei piacerti così come sono,

vorrei.

Ma come mi vuoi tu?

Ecco.

Questa è la canzone con cui affronto le opinioni, compresa la mia.

E le confronto.

E ti dico che ti amo, anche se ci lasciamo.

Perché sei nel mio sogno erotico.

Ma sei una iena.

Sei un problema.

E per questo finisce un amore.

Questa non è una canzone estiva.

Ma si chiama così”.

Ma di cosa parla Canzone estiva? Leggendo il testo è facile intuire che si tratta di un brano che racconta l’amore a strati e che si muove su diverse direzioni: quello verso una persona, ma anche verso il pubblico. Annalisa ha deciso di farlo ancora una volta con tono provocatorio, diretto e sincero, come si apprende dal testo.

Il brano Canzone estiva di Annalisa, apre di fatto il tour Ma Noi Siamo Fuoco Capitolo II. Ecco in quali città italiane tornerà la cantante, dove presenterà anche il nuovo singolo:

23 aprile Genova – Palateknoship

25 aprile Mantova – Palaunical – sold out

26 aprile – Mantova – Palaunical

28 aprile Pesaro – Palavitrifrigo

30 aprile Torino – Inalpi Arena

2 maggio Firenze – Mandela Forum

4 maggio Napoli – Palapartenope

9 maggio Milano – Unipol Dome

12 maggio Messina – Palarescifina – sold out

13 maggio Messina – Palarescifina

16 maggio Roma – Palazzo Dello Sport

