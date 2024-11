Va ad Annalisa il Best Italian Act MTV Emas 2024! Nel giro di 24 ore la cantante si è portata a casa due importantissimi premi!

Annalisa conquista il Best Italian Act agli MTV Emas 2024

Nemmeno il tempo di abituarsi all’idea di aver trionfato in Spagna ai Los40 Music Award, che Annalisa ha da festeggiare un altro importantissimo riconoscimento. La notizia arriva dal web e ha regalato enorme gioia non solo all’artista ma anche ai suoi fan!

Annalisa infatti è Best Italian Act agli MTV Emas 2024, come testimoniato dal video caricato in rete dalla pagina ufficiale di MTV Italia. Nel filmato la cantante ha raccontato di essere appena venuta a conoscenza della straordinaria notizia: “Sono veramente felicissima e dico ‘abbiamo vinto’, perché l’abbiamo fatto insieme”, ha esordito emozionata l’artista ligure per poi ringraziare tutti per averla votata numerosissimi.

“Anche questa volta senza di voi non ci sarebbero premi e questi momenti belli così da festeggiare. È davvero una strada percorsa mano nella mano e tutte le cose belle successe quest’anno le abbiamo vissute e prese insieme”, ha proseguito.

Nel suo discorso Annalisa ha fatto sapere che “pensa al futuro” e si prende un momento per festeggiare questi traguardi così importanti e alla gioia per lo straordinario riconoscimento ottenuto.

And the winner is… @NaliOfficial ✨

Annalisa ha vinto il premio come Best Italian Act agli #MTVEMA 2024 Complimenti #MTVEMAs #Annalisa pic.twitter.com/sPCeYq5nSj — MTV Italia (@mtvitalia) November 10, 2024

Si tratta per lei di un premio vinto dopo tanto lavoro e una spinta a non fermarsi e fare sempre meglio. Anche perché c’è da dire che comunque la concorrenza era piuttosto fitta. Annalisa infatti si è contesa questo titolo con altri artisti straordinari della nostra musica italiana, quali Angelina Mango, Mahmood, Ghali e The Kolors.

Chiusa la parentesi Festival di Sanremo, dove ha conquistato il terzo posto nel podio, Annalisa con la sua sinceramente ha varcato i confini nazionali, conquistando attestati importanti e scalando le classifiche musicali. Al momento nel 2024 è la donna più certificata e la prima a ottenere due singoli certificati 5 volte platino. Si tratta peraltro di colei che ha venduto oltre 200mila biglietti e si tratta della prima artista femminile ad entrare nella classifica Top 100 di Billboard USA. Per non parlare dei 48 dischi di Platino e altri 12 Oro.

Solo poche ore prima, come già detto, Annalisa aveva messo in bacheca il premio Speciale Fenomeno europeo dell’anno ai Los40 Music Awards con la sua Sinceramente (cuando cuando cuando) in spagnolo, ora al primo posto della classifica Los40.

Adesso per Annalisa è arrivato il tempo di riposarsi un attimo, anche se l’obiettivo è piuttosto chiaro: tornare presto con nuovi progetti musicali. Nel 2025 infatti dovremmo aspettarci grandi cose, come assicurato da lei stessa! Cosa ci riserverà ancora?

Intanto facciamo le nostre congratulazioni ad Annalisa!