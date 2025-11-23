Annalisa invita Elodie sul palco durante il concerto a Roma ed insieme omaggiano Ornella Vanoni, venuta a mancare venerdì sera all’età di 91 anni.

L’omaggio di Annalisa ed Elodie

Continua il tour di Annalisa. La scorsa settimana infatti la Scarrone ha dato il via alla sua nuova tournée di palasport, che segue alla pubblicazione del suo ultimo album di inediti, Ma io sono fuoco, e che nelle prossime settimane la porterà in giro per l’Italia intero. Proprio in queste sere l’ex allieva di Amici ha fatto tappa a Roma con due show evento, durante i quali non sono mancate le emozioni. Proprio ieri sera è però accaduto qualcosa di inaspettato, che ha commosso tutto il pubblico e il web e intero.

In occasione dell’ultima data romana, la Scarrone ha deciso di invitare sul palco l’amica e collega Elodie, che è stata accolta con un’ovazione. A quel punto, a sorpresa, le due artiste hanno deciso di esibirsi insieme per omaggiare Ornella Vanoni, che come è noto si è spenta venerdì sera nella sua casa di Milano all’età di 91 anni.

Annalisa ed Elodie hanno hanno così proposto al pubblico una toccante rivisitazione de L’Appuntamento, uno dei brani più iconici della musica italiana. Al termine della performance non è mancato un dolce abbraccio tra la Scarrone e la Di Patrizi, che hanno regalato ai presenti un’esibizione toccante ed emozionante. Il video dell’omaggio alla Vanoni nel mentre ha fatto il giro del web ed ha commosso anche gli utenti sui social.

Già venerdì sera, pochi minuti dopo la notizia della morte di Ornella, la Scarrone ha commentato la scomparsa della collega, affermando: “Non so proprio cosa dire, è una notizia orribile. Mi dispiace da impazzire. Non so, sono molto impreparata a onestamente a commentare questa cosa, è stata un’orrenda sorpresa“.

