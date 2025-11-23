A distanza di poche ore dalla morte di Ornella Vanoni, l’amico di sempre Mario Lavezzi racconta gli ultimi istanti di vita della celebre artista, che si è spenta all’età di 91 anni.

Gli ultimi istanti di Ornella Vanoni

In queste ore l’Italia intera sta piangendo la morte di Ornella Vanoni. La celebre e amatissima artista, da sempre nel cuore del pubblico, si è spenta venerdì sera all’età di 91 anni nella sua casa di Milano e la notizia in breve ha fatto il giro del web. Da quel momento il mondo dello spettacolo e il web si sono uniti nel ricordare con affetto una delle voci più importanti della musica italiana, che di certo resterà per sempre nei nostri cuori.

In attesa dei funerali, che si terranno domani, in queste ore a rompere il silenzio è stato l’amico di sempre Mario Lavezzi. Il musicista e produttore, durante l’evento dei Siae Music Awards, ha voluto ricordare Ornella Vanoni, raccontando i suoi ultimi istanti di vita. Queste le dichiarazioni di Lavezzi, che non sono passate inosservate:

“Ornella aveva appena cenato a casa sua. Aveva già in programma di andare da Fazio, stava bene, poi si è seduta sulla poltrona per vedere la televisione e ha chiesto alla sua assistente domestica che dormiva con lei di portarle un gelato, che ne avrebbe voluto mangiare un po’. La domestica è andata in cucina, è tornata e l’ha trovata così. Il cuore l’ha abbandonata”.

A quel punto Mario Lavezzi, in lacrime e visibilmente commosso, ha aggiunto che questo era ciò che desiderava Ornella Vanoni e ha così affermato: “È proprio quello che lei avrebbe voluto, andarsene così”.

