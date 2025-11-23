Rispondendo alle domande dei fan sui social, Luk3 rivela se parteciperà al Festival di Sanremo 2026. Ecco le dichiarazioni dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Luk3 sarà al Festival di Sanremo 2026?

Esattamente tra una settimana Carlo Conti annuncerà i Big del Festival di Sanremo 2026. In queste settimane tuttavia non sono mancate in rete numerose indiscrezioni circa i possibili artisti che a febbraio saliranno sul palco del Teatro Ariston. Tra i nomi menzionati è spuntato anche quello di Luk3, che solo lo scorso anno è stato uno dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Dopo un’estate piena di musica e di soddisfazioni, il giovane artista ha iniziato a dedicarsi al suo prossimo progetto e in molti dunque si sono chiesti se prenderà davvero parte alla kermesse musicale.

In queste ore così, a sorpresa Luk3 ha rotto il silenzio. Il cantante, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha rivelato se parteciperà al Festival di Sanremo 2026. Smentendo ufficialmente le voci di corridoio sul suo conto, l’ex allievo di Amici ha dichiarato:

“Se mi vedrete tra i Big di Sanremo? Molti di voi mi hanno fatto questa domanda e ho letto più volte il mio nome in lista tra i possibili partecipanti. La verità è che quest’anno non ho presentato nessuna canzone al Festival. Vengo da un’estate incredibile, pienissima, ma a un certo punto ho capito che avevo bisogno di fermarmi un attimo. Per rispetto di me stesso, di voi e della musica. Se non ci si ferma, non si riesce a raccontare davvero la verità. In questo periodo sto scrivendo tanto. Ho troppe cose da dire. Sta per arrivare qualcosa a cui tengo davvero e che non vedo l’ora di farvi ascoltare. So che ci sarete, come sempre”.

