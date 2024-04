Imprevisto al concerto di Annalisa! Le lanciano dei reggiseni, ma uno le resta impigliato nelle calze

Social | Spettacolo

A Bologna ieri è andata in scena una nuova tappa de tour di Annalisa. La cantante durante il concerto ha ricevuto in regalo dei reggiseni dai fan. Mentre li raccoglieva sul palco e ringraziava i supporter per l’affetto, all’artista è rimasto uno degli indumenti intimi impigliato nelle calze. L’imprevisto è diventato virale sui social.

Annalisa, un reggiseno le resta impigliato nelle calze

Il successo di Annalisa è davvero inarrestabile tra sold out e riconoscimenti di vario genere! La cantante ieri ha fatto tappa a Bologna, precisamente all‘Unipol Arena, per una nuova data del suo tour. Tanta emozione per l’artista savonese, che ha anche avuto il piacere di duettare con Gianni Morandi sulle note di Banane e lamponi.

Ma c’è un altro momento oltre a questo che ha attirato l’attenzione ed è diventato virale sul web. Ovvero quando alcuni fan si sono divertiti a lanciare sul palco dei doni per Annalisa. Di che regali si tratta? In particolare facciamo riferimento nel dettaglio a dei reggiseni: “Da qualche giorno a questa parte abbiamo sbloccato questa cosa dei reggiseni”, ha detto la cantante. Alla cantante è scappato da ridere e ha coinvolti in questo anche i suoi fan.

Durante i vari ringraziamenti ai presenti, alla sua band, tecnici, ballerini e tutti coloro che hanno lavorato al tour, Annalisa è stata colta da un imprevisto. Dalle immagini vediamo infatti che uno dei reggiseni raccolti è rimasto incastrato nelle calze. All’artista è scappato da ridere di nuovo, ma ha cercato di fare la vaga, prima di raggiungere la band e il backstage.

sto morendo per i reggiseni incastrati nelle calze pic.twitter.com/EB9z7HRD6r — zer ⸆⸉✂️ (@doormatsil) April 18, 2024

Tra l’altro qualcuno sull’indumento intimo pare si sia divertito a scrivere su che avevano terminato le giarrettiere, molto utilizzate nei look da Annalisa in questi ultimi anni. Insomma dei momenti davvero esilaranti che sono diventati virali sui social e che hanno portato a dei commenti divertiti da parte degli utenti del web.

Chissà quali altre sorprese ci riveleranno i prossimi live di Annalisa, che intanto (secondo le indiscrezioni) potrebbe presenziare al GialappaShow e incontrare la sua imitatrice Brenda Lodigiani. La cantante la stima molto e semmai dovesse verificarsi, si tratterebbe di un evento che tanti fan da ormai un po’ di tempo richiedono.