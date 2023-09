NEWS

Nicolò Figini | 10 Settembre 2023

Una foto immortala Fedez al matrimonio di Francesca Ferragni in un momento in cui sembra poco interessato all’evento. La verità

La distrazione di Fedez

Ieri pomeriggio Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, cognati di Fedez, si sono sposati. La cerimonia sembrava che sarebbe stata blindata. Si vociferava, infatti, che la sposa avesse proibito l’uso dei telefoni in modo da evitare la divulgazione di foto e video sui social. La smentita è però arrivata poco dopo.

Come location hanno optato per il Castello di Rivalta, antica fortezza sul fiume di Trebbia. I festeggiamenti, invece, sono proseguiti presso il castello di Gazzola, un borgo in provincia di Piacenza. Le sorelle Chiara e Valentina sono state le damigelle, mentre Vittoria e Leone i paggetti.

Qualcosa, però, ha fatto storcere il naso al web. Nella foto qui sotto, infatti, possiamo vedere Fedez mentre guarda il telefono senza voltarsi verso gli sposi che hanno appena pronunciato il “sì”. Secondo diversi utenti questo avrebbe delineato una mancanza di interesse da parte sua.

Una seconda immagine, poi, lo ritrae seduto a tavola durante il ricevimento. In questo caso notiamo come tutti sembrino rivolgere l’attenzione a Francesca e Riccardo mentre Fedez guarda ancora il cellulare. Potrebbe essere solo un caso, del resto sono molteplici i motivi per i quali il rapper stesse con lo sguardo sul telefono.

Il rapper guarda il cellulare al ricevimento

C’è chi ipotizza che stesse controllando le foto appena fatte per scegliere magari le più belle. Alcuni, inoltre, hanno chiesto a Chiara Ferragni delle spiegazioni ma al momento non ha ancora risposto. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

