In queste ore, a sorpresa, Annalisa e Marco Mengoni sono stati beccati insieme in Piazza San Marco a Venezia. In rete si parla già di una possibile collaborazione tra i due artisti.

Annalisa pronta a duettare con Marco Mengoni?

Questo è un momento importante per Annalisa. Solo lo scorso maggio, come sappiamo, la celebre artista ha rilasciato il suo nuovo singolo, Maschio, che in breve ha scalato le classifiche. Il pezzo è già diventato una hit e in queste settimane sta facendo cantare e ballare tutto il pubblico. Ma le sorprese non sono finite qui. Qualche giorno fa infatti la Scarrone ha lasciato tutti a bocca aperta e ha annunciato il suo prossimo album di inediti, intitolato Ma io sono fuoco, che uscirà in autunno. Come se non bastasse a novembre partirà un nuovo tour di palasport, che porterà l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi in giro per l’Italia.

Insomma tante novità attendono i fan della cantante e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore è successo qualcosa che non è affatto passato inosservato e che ha riportato l’artista ligure al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Questa notte, inaspettatamente, Annalisa è stata beccata in Piazza San Marco a Venezia con Marco Mengoni. Il video che immortala i due artisti insieme è già diventato naturalmente virale e sta facendo il giro dei social. A quel punto gli utenti si sono scatenati e c’è già chi sta parlando di un possibile duetto tra i due cantanti. Non è escluso infatti che la Scarrone e Mengoni abbiano deciso di collaborare e che il feat sia incluso proprio nel nuovo album della voce di Bellissima.

Attualmente però ancora nessuna conferma è giunta in merito e solo nelle settimane a venire sapremo cosa starà accadendo.