Nel corso di una nuova intervista, Giulia Stabile è tornata a parlare del suo percorso all’interno della scuola di Amici e ha poi rivelato qual è stato il suo primo pensiero su Maria De Filippi.

La rivelazione di Giulia Stabile

Una delle allieve più amate di Amici di Maria De Filippi è senza dubbio Giulia Stabile. Come tutti sappiamo, la ballerina ha vinto la 20esima edizione del talent show di Canale 5 e dopo la fine della sua esperienza è rimasta all’interno della scuola in qualità di professionista. Ancora oggi Giulia fa parte del corpo di ballo della trasmissione e anno dopo anno si mette a disposizione dei nuovi protagonisti. In queste ore intanto la giovane artista è stata ospite del podcast Mille Pare di Alessia Lanza e nel corso della chiacchierata non è mancato ovviamente il capitolo dedicato ad Amici. Ma non solo.

Giulia Stabile ha anche raccontato qual è stato il suo primo pensiero su Maria De Filippi. A sorpresa la ballerina ha ammesso di aver creduto, inizialmente, di non essere simpatica alla conduttrice e spiegando il motivo ha dichiarato:

“Con Maria si è creato un bellissimo rapporto. Lei in realtà è così con tutti. Se vede che qualcuno è in difficoltà, lei cerca di aiutarlo. Io in realtà, avevo molte paranoie. Pensavo non mi volesse bene perché parlava più con i cantanti e pensavo di non piacerle. Adesso so che mi vuole bene, anche io gliene voglio tantissimo. Lei si prende cura di tutti”.

A oggi dunque tra Giulia Stabile e Maria De Filippi c’è un profondo affetto e senza dubbio tra le due c’è un legame profondo. A settembre intanto la ballerina tornerà nuovamente nel corpo di ballo di Amici, in vista della nuova edizione del talent show, e di certo anche stavolta ne vedremo di belle.