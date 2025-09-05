Oggi è finalmente uscita Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni. Ma sapete come è nata questa inedita collaborazione? Ecco cosa hanno raccontato i due artisti.

Annalisa e Marco Mengoni pronti a dominare le classifiche

Dopo giorni di attesa, oggi finalmente è uscito l’attesissimo duetto tra Annalisa e Marco Mengoni. La canzone, che si intitola Piazza San Marco, è una struggente ballad malinconica, nella quale si fondono le voci di due degli artisti più amati e seguiti del momento. Il brano, che anticipa il nuovo album di inediti della Scarrone (Ma io sono fuoco), in uscita in autunno, sta già convincendo a pieno tutto il pubblico e si parla già di duetto dell’anno.

Dopo il successo della hit Maschio, che ci ha fatto ballare e cantare per tutta l’estate, l’artista ligure ha deciso di tornare sulle scene con un pezzo intenso e più intimo, che senza dubbio ha tutte le carte in regola per diventare uno dei singoli più fortunati di questo 2025.

Ma sapete come è nata la collaborazione tra Annalisa e Marco Mengoni? A rivelarlo sono stati proprio i due artisti. Nel corso di un’intervista al TG1, la voce di Sinceramente ha affermato: “Questa collaborazione nasce perché io un giorno faccio una telefonata di tipo 7 ore a Marco dicendogli che questa canzone potevo cantarla solo insieme a lui. Marco è il mio confidente, colui che ascolta, colui che c’è e che rimane”. Non è mancato il commento di Marco, che ha aggiunto: “È vero, è nato tutto da una chiamata, una bella chiamata”.

La Scarrone, in attesa dell’uscita del suo album, si sta anche preparando alla partenza del suo nuovo tour di palasport. A novembre infatti la cantante tornerà a girare l’Italia e i biglietti per questi show stanno già andando a ruba. Ma come ci stupirà stavolta? Non resta che attendere per scoprirlo e nel frattempo goderci la meravigliosa Piazza San Marco.