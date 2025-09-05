Esce oggi Cuore Rotto, il nuovo singolo di Tiziano Ferro dopo due anni di totale silenzio. Si tratta del primo brano dopo il divorzio da Victor Allen.

Tiziano Ferro torna con il singolo Cuore Rotto

A distanza di tre anni dall’ultimo progetto discografico e dopo due anni di totale silenzio, oggi finalmente Tiziano Ferro è tornato sulle scene musicali. In queste ore è uscito Cuore Rotto, l’attesissimo nuovo singolo del cantautore di Latina, che ancora una volta ha fatto centro. La canzone, la prima dopo il divorzio con Victor Allen, è un vero manifesto. Tiziano ci insegna infatti a prendere a mazzate il dolore, per poi farci intuire che si può sempre ricominciare. La scrittura è quella inconfondibile di sempre, ma la vera novità è la nuova direzione musicale adottata dal cantante, che apre al futuro grazie anche alla collaborazione con Marz, Zef e Marco Sonzini.

LEGGI ANCHE: Angelina Mango torna a cantare live dopo un anno

Cuore Rotto nel mentre sta già convincendo a pieno il grande pubblico e in merito al suo nuovo singolo Tiziano Ferro spiega:

“Ho scritto Cuore Rotto un giorno in cui gli amici mi avevano convinto ad andare via da Los Angeles per staccare un po’ la testa da tutto quello che stava accadendo. Sono salito nella mia camera di hotel con l’idea di scendere pochi minuti dopo per andare a cena ma nel silenzio di quella stanza vuota sono stato assalito da quello che sarebbe poi diventato il primo provino. II testo e la musica mi sono venuti fuori di getto. Non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. Sentivo che altrimenti avrei perso quel momento e non avrei mai saputo ritrovare quelle parole”.

Ritorno in grande stile dunque per Tiziano Ferro. Cuore Rotto segna l’inizio di un nuovo progetto discografico, che verrà svelato prossimamente, e di una nuova fase per il cantautore, che è pronto a voltare pagina e a ricominciare.