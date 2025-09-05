In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Pier Silvio Berlusconi, che ha lanciato una bordata ad Affari Tuoi. A seguito delle sue dichiarazioni, la Rai replica con una nota ufficiale.

La replica della Rai a Pier Silvio Berlusconi

Questa settimana è iniziata ufficialmente la sfida diretta tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. A sorpresa, a vincere le prime due serate è stato il game show di Canale 5, che sta registrando ascolti da capogiro. In queste ore così, per congratularsi con Gerry Scotti e la sua squadra, Pier Silvio Berlusconi si è presentato a sorpresa in studio e ha speso bellissime parole per il conduttore e il suo team per l’impeccabile lavoro svolto. A un tratto però l’AD Mediaset ha tirato in ballo proprio la concorrenza e ha lanciato una bordata ad Affari Tuoi, affermando:

“Noi siamo orgogliosi di questo prodotto, non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché di là, i nostri concorrenti, vanno in onda con un gioco che non è un gioco. Si vincono tanti soldi, solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana e un gioco che oltre ad essere divertente, è anche istruttivo”.

Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi non sono ovviamente passate inosservate e hanno fatto il giro del web. La Rai così, a seguito dell’accaduto, ha deciso di replicare con una nota ufficiale, nella quale si legge:

“La Rai ha un’offerta ampia, completa ed unica nel panorama nazionale, assolvendo in modo scrupoloso alle linee del servizio pubblico. L’intrattenimento, a volte impegnato e a volte più leggero, è una delle componenti della filiera che ne costituisce una proposta varia e sempre attenta al rispetto del pubblico, oltre che efficace sul mercato. Se poi i parametri del confronto, sorprendentemente citati in questi giorni, sono rappresentati da argomentazioni quali la qualità editoriale, la valorizzazione della lingua e della cultura, possiamo sostenere con orgoglio, che per la Rai costituiscono territori consolidati mentre per altri continuano ad oggi essere scarsamente esplorati”.

In queste settimane intanto proseguirà la sfida tra Mediaset e Rai che di certo stanno offrendo programmi di qualità al grande pubblico.