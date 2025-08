Dopo essere stati beccati insieme a Venezia, Annalisa e Marco Mengoni annunciano il loro duetto: ecco quando esce la canzone e come si chiama.

Arriva il duetto tra Annalisa e Marco Mengoni

Annalisa sta ufficialmente tornando! Dopo aver rilasciato il singolo Maschio lo scorso maggio, che ha scalato le classifiche e ha fatto scatenare tutti, la cantante ha in serbo tantissime altre sorprese per il suo pubblico. Pochi giorni fa infatti la Scarrone, con un post sui social, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album di inediti, che arriva a due anni dal fortunato E poi siamo finiti nel vortice. Il disco, che si intitola Ma io sono fuoco, uscirà ufficialmente in autunno, probabilmente tra fine settembre e ottobre, ed è già attesissimo da tutti i fan. Ma non è finita qui.

A novembre infatti l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi tornerà in tour nei palasport e naturalmente i biglietti per questi concerti stanno già andando a ruba. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore qualcosa ha fatto discutere il web. La Scarrone è stata avvistata in Piazza San Marco a Venezia insieme a Marco Mengoni e a quel punto in rete è esploso il caos. In molti si sono chiesti cosa stesse accadendo e ovviamente si è subito iniziato a parlare di una possibile collaborazione tra i due artisti. Adesso, a distanza di due giorni dall’accaduto, è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando.

Sui social infatti Annalisa ha ufficialmente annunciato il duetto con Marco Mengoni. Il brano si intitola proprio Piazza San Marco e la notizia sta già entusiasmando il web. Ma quando esce la canzone? I due hanno risposto anche a questo. Il singolo verrà rilasciato su tutte le piattaforme digitali venerdì 5 settembre.

La Scarrone e Mengoni si preparano dunque a duettare insieme per la prima volta e di certo le emozioni saranno assicurate.