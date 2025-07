Malgrado il trionfo in classifica, Annalisa finisce nel mirino dei social per una foto dove si notano i suoi piedi che hanno raccolto critiche

Festeggia Annalisa! La cantante ha esultato sui social l’ingresso del singolo Maschio nella Top 10 FIMI con un post evocativo, ma l’attenzione si è sposata sui suoi piedi visibili nello scatto, scatenando commenti tra i più disparati, soprattutto da parte degli hater. Una vicenda che oscura un momento di successo artistico da parte dell’amata cantante. Ma era necessario?

Hater prendono di mira Annalisa

Annalisa ha festeggiato sui suoi social, a partire da Instagram, Facebook e non solo, il brillante risultato del suo singolo “Maschio”. Il brano è entrato nella Top 10 della classifica FIMI, con questo messaggio rivolto ai fan.

LEGGI ANCHE: Temptation Island cambia programmazione, Mediaset anticipa il doppio appuntamento

“Luglio, risvegli, corse, buio e luce, bianco e nero, lenzuola stropicciate, valigie aperte, scala di grigi e tutto quello che ancora non posso dirvi. E comunque oggi Maschio in Top10 FIMI, con questa sono 18, GRAZIE A TUTTI”, ha scritto Annalisa sui social.

Con entusiasmo e sincere emozioni, l’artista ha voluto condividere il traguardo: il diciottesimo singolo in classifica, grazie al supporto della sua fanbase. Tuttavia, malgrado il tono celebrativo, i commenti nel post di Annalisa si sono subito spostati su un dettaglio del tutto secondario: i suoi piedi, visibili nell’ultimo scatto, sono stati al centro delle discussioni online.

LEGGI ANCHE: Achille Costacurta confessa il passato difficile segnato da dr0ga e carcere: “Ho tentato il su1cid*0 a 17 anni”

Nella foto, Annalisa è in ginocchio sul letto, postura naturale che rivela la pianta dei piedi. Alcuni utenti hanno sostenuto che si vedessero macchie o polvere, dando adito a critiche ironiche o a volte di cattivo gusto. Altri, invece, hanno spiegato che si fosse trattato solo di un riflesso o dell’effetto della luce utilizzata per lo scatto.

Il post Instagram di Annalisa

Insomma un modo come un altro per sollevare una polemica inutile, come se ne leggono tante sul web e sminuire quasi il successo ottenuto dalla cantante. La domanda che ci si pone è: era così necessario?