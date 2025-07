Temptation Island 2025 andrà in onda non solo il 24 ma anche il 23 luglio con una puntata extra, anticipando il consueto raddoppio finale

Temptation Island 2025 raddoppia! In arrivo due puntate consecutive il 23 e 24 luglio su Canale 5. Il reality vola negli ascolti e Mediaset ha deciso di anticipare il raddoppio settimanale. A quanto pare, però, salterà la doppia puntata finale.

Raddoppia Temptation Island

Il successo di Temptation Island 2025 continua a crescere senza sosta. Il reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 sta registrando risultati da record, coinvolgendo milioni di telespettatori ogni settimana con storie d’amore messe alla prova, confronti accesi e colpi di scena inaspettati. Gli ascolti, già altissimi fin dalla prima puntata, hanno addirittura superato quelli della scorsa edizione, rendendo il programma uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell’estate.

Proprio per cavalcare l’onda del successo di Temptation Island, Mediaset ha deciso di apportare un cambiamento alla programmazione. Il reality andrà in onda con un doppio appuntamento nella settimana dal 21 al 27 luglio. La notizia arriva dal portale Bubinoblog.it, che ha anticipato la decisione della rete di trasmettere due episodi consecutivi, mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. Un vero e proprio evento per i fan, che potranno vivere due serate consecutive ricche di emozioni, confronti accesi e momenti decisivi per le coppie.

Questa scelta rappresenta una novità rispetto al tradizionale appuntamento settimanale, che si è già verificata anche in altre edizioni in passato. Ma diciamo che rispetto agli anni scorsi è stata anticipata a metà edizione. Non sarà prevista una doppia puntata di Temptation Island durante l’ultima settimana di messa in onda, come avvenuto in precedenza. Le ragioni ufficiali non sono ancora state chiarite, ma è probabile che la rete voglia sfruttare il picco di interesse del pubblico in questo momento centrale del programma.

Temptation Island, dunque, raddoppia e si conferma il programma televisivo più amato dell’estate. Gli spettatori sono pronti a vivere due serate intense, con nuovi falò, svolte sentimentali e tante sorprese. L’appuntamento è fissato per il 23 e 24 luglio in prima serata su Canale 5.