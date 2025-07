Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono ritrovati in Sardegna per festeggiare insieme il compleanno della figlia Luna Marì. La festa si è svolta in un clima sereno e familiare, con giochi e animazione per i bambini. Nonostante la fine della loro relazione, i due mantengono un rapporto equilibrato per il bene della figlia.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in Sardegna

Un incontro sereno e significativo quello tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, che si sono ritrovati in Sardegna per celebrare il terzo compleanno della loro figlia, Luna Marì, nata il 12 luglio 2021. La festa si è svolta in una villa dove la showgirl sta trascorrendo le vacanze estive insieme ai genitori e al primogenito Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Per l’occasione, è stato organizzato un evento dedicato ai bambini: con i gonfiabili, ma anche tatuaggi temporanei e personaggi del mondo di Frozen ad animare la giornata. Ma l’attenzione è tutta per l’ex coppia: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono mostrati in sintonia, accomunati dall’amore per la loro bambina. La loro presenza congiunta ha trasmesso un’immagine di famiglia riunita, nonostante le vicissitudini sentimentali del passato.

A dimostrarlo anche un video condiviso sui social da Belen Rodriguez, che ha sciolto il cuore dei suoi fan e di chi spera, magari, anche in un ritorno di fiamma tra lei e Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez trascorre la domenica in famiglia e c’è anche l’ex Antonino Spinalbese pic.twitter.com/Gyo0vQwpJo — Novella2000 Archive (@novella_archive) July 13, 2025

A sottolineare il bel clima disteso, la madre di Belen, Veronica Cozzani, ha pubblicato una tenera foto con la nipotina e Antonino, segno di un legame che va oltre la separazione. Assenti alla festa gli zii Cecilia e Jeremias Rodriguez, ma non è mancato l’affetto sui social. Infatti Cecilia ha dedicato una storia su Instagram a Luna Marì.

Un compleanno fatto di unione e molto significativo, che ha visto Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ritrovarsi con un unico obiettivo: la felicità della loro bambina.