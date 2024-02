Il primo fan di Annalisa è…Mahmood, che canta “Sinceramente” nel backstage dell’Ariston (VIDEO)

Sanremo

Andrea Sanna | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 ci regala anche divertenti momenti dal backstage. In un video Mahmood è stato ripreso mentre si preparava a canticchiare la canzone di Annalisa, dal titolo Sinceramente.

Mahmood fan di Annalisa

I 30 cantanti in gara a Sanremo 2024 ieri ci hanno presentato le canzoni che per tanti mesi hanno preparato con cura minuziosa. Tra loro in generale c’è grande stima e affetto e a dimostrarlo è anche questo video che vede Mahmood canticchiare la canzone di Annalisa, Sinceramente.

Come raccontato dalla stessa artista si tratta di un brano che ha diverse sfumature dietro. Se dovesse farne un riassunto però direbbe: “Se tu mi lasci i miei spazi e libera, io sono tua.. sinceramente”, ha raccontato Annalisa alla vigilia del Festival a Rai Play.

La cantante si è esibita come ottava cantante in gara con il brano Sinceramente. Il testo e la musica vedono la firma della stessa cantante, ma anche di Paolo Antonacci, Davide Simonetta e Zef. Un brano che è stato molto apprezzato dalla sala stampa così come dal pubblico da casa che, per la prima volta, ha ascoltato queste nuove melodie.

Nel dietro le quinte Mahmood mentre si concentrava per salire sul palco (ha performato proprio poco dopo Annalisa nemmeno a dirlo) ha cominciato a canticchiare Sinceramente, come potete vedere in questo simpatico video. Inutile dire che il filmato ha fatto il giro del web e tutti hanno commentato con un “Mahmood uno di noi!”. Il filmato viralissimo sembra aver trovato d’accordo molti fan di Annalisa così come dello stesso artista.

Questo il video in questione tanto apprezzato dal popolo del web…

Mahmood nel backstage che canticchia il boppone di Annalisa. Uno di noi. #Sanremo2024 pic.twitter.com/Weg6eZ3eu8 — Marco Crudo (@crudolgbt) February 6, 2024

Chissà quante altre chicche ci regaleranno Mahmood, Annalisa e gli altri big in gara a Sanremo 2024. Tutte le altre curiosità e news sulla manifestazione canora le trovate sul sito di Novella2000.it.