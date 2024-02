Perché Annalisa non ha sceso le scale a Sanremo 2024: la risposta è più semplice di quel che pensate

Sanremo

Andrea Sanna | 6 Febbraio 2024

Sanremo 2024

La discesa della scalinata è uno dei più importanti del Festival di Sanremo 2024, ma Annalisa questa sera ha preferito non farle. Ma come mai? Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro a questa curiosità!

Ecco perché Annalisa non ha sceso le scale

Stasera Annalisa è tornata sul palco del Festival di Sanremo 2024 con la sua Sinceramente. Una canzone in cui è davvero impossibile stare fermi e che segue la scia dei pezzi precedenti che già conosciamo. Sicuramente questo brano sarà una hit e ha già conquistato tutti. Ma c’è un momento che ha colpito a tutti: la Scarrone non ha fatto le scale. Come mai questa scelta?

Tante ce ne sono di fantasiose, ma la risposta è più semplice di quel che pensate in realtà. Annalisa non ha fatto le scale solo perché aveva la possibilità, così come tutti gli altri artisti in gara, di scendere o meno dalla scalinata. Non è un obbligo insomma. Potrebbe accadere infatti che anche altri suoi colleghi possano prendere la stessa decisione nel corso della serata o dei prossimi appuntamenti con Sanremo 2024.

Lo stesso Amadeus è rimasto sorpreso dalla scelta di Annalisa e le ha domandato come mai abbia preferito così: “Pensavo ti fossi persa per le scale”, ha detto divertito. La cantante non ha potuto fare a meno di ridacchiare, coinvolgendo anche il resto della platea e della galleria presente al Teatro Ariston. La Scarrone ha fatto sapere che voleva semplicemente sorprenderlo e, di conseguenza, ha preferito prendere questa decisione.

Dunque se vi state chiedendo perché Annalisa non ha sceso le scale a Sanremo 2024, questa è la risposta che vi diamo e niente di più!