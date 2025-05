Durante l’esibizione di Annalisa sul palco di Amici 24 nel corpo di ballo è spuntata un’allieva di questa edizione.

Ex allieva di Amici 24 sul palco con Annalisa

Circolano con insistenza gli spoiler sulla Semifinale di Amici 24, resi noti dal sito di Super Guida TV e la pagina Amici News. Uno tra tanti riguarda il ritorno di Annalisa per presentare il suo ultimo singolo “Maschio”. Si tratta di un brano che già a primo impatto ha conquistato il pubblico e, di conseguenza, si candida a diventare uno dei tormentoni di quest’estate 2025.

Ma c’è un’altra sorpresa! Non si tratta infatti solo del ritorno di Annalisa ad Amici 24, che come sempre attira l’attenzione del pubblico con le sue esibizioni. Ma parliamo anche della presenza di un’ex allieva di quest’edizione nel corpo di ballo. Durante la performance della cantante ligure, infatti, è spuntata Asia. La ballerina ha lasciato la scuola durante la prima puntata del Serale e non ha quindi avuto modo di proseguire il suo percorso.

Maria De Filippi però le aveva proposto di farla danzare durante una puntata di Amici 24 e si era complimentata con lei perché, seppur giovanissima la reputa molto talentuosa e con ampi margini per diventare una ballerina di primissimo livello. Un invito quello della conduttrice che è stato colto con emozione da Asia, che si è ritrovata a ballare tra i professionisti durante l’intervento di Annalisa per la presentazione del suo brano.

Bella e importante soddisfazione quindi per Asia che così come tanti ragazzi, avrebbe sperato di proseguire la sua corsa al Serale e alla vittoria finale. Questo non è stato possibile, ma siamo certi che per lei ci saranno certamente altre occasioni. E sicuramente ballare accanto ad Annalisa durante la Semifinale di Amici 24 non può che essere un inizio!

Ricordiamo infine che durante la puntata, che andrà in onda domani sera su Canale 5, scopriremo ufficialmente (nonostante le indiscrezioni emerse) chi sono i finalisti di questa nuova edizione del talent show.