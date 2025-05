Chi rischia di essere eliminato a un passo dalla Finale di Amici 24? Ecco cosa è emerso dalle anticipazioni e spoiler.

Amici 24, l’eliminato a un passo dalla Finale

Siamo agli sgoccioli di questa edizione di Amici 24. Ieri 8 maggio si è svolta la registrazione della Semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi e abbiamo scoperto i primi finalisti. Qualcuno rischia e potrebbe essere eliminato a un passo dalla Finale di domenica 18 maggio.

Le dettagliate anticipazioni fornite da Super Guida TV e Amici News hanno svelato chi ha ottenuto l’ambita maglia oro che consegna un posto importante per contendersi il titolo di vincitore o vincitrice di questa edizione di Amici 24.

Ebbene durante la prima manche ad avere la meglio su tutti è stato Francesco. Il ballerino ha guadagnato il primo posto per una corsa alla vittoria del talent show di Canale 5. Come di consueto si è svolta la seconda partita in cui invece è stata Alessia ad avere la meglio su tutti e guadagnare la maglia oro. Mentre infine durante la terza e ultima manche è stato Daniele il più meritevole secondo la giuria.

Quindi Francesco, Alessia e Daniele sono i primi finalisti. E i cantanti di Amici 24 invece? Chi è riuscito a prendersi un posto in finale? Al momento non ci è dato saperlo, a quanto pare. Sappiamo soltanto, attraverso le anticipazioni, che Nicolò, TrigNo e Antonia sono tutti e tre a rischio.

Ora fare previsioni su chi potrebbe essere l’eliminato a un passo dalla finale è difficile da dire e non sono emerse anticipazioni in merito. Solo in casetta o a studio vuoto, si scoprirà il risultato finale. È pur vero che non è da escludere possano esserci tutti e tre a contendersi la categoria canto e, di conseguenza, la vittoria di Amici 24.

Un solo allievo è impossibile, altrimenti sarebbe già vincitore nel canto, quindi dovrebbero essere almeno in due. Ma è pur vero che non è la prima volta che si arriva a una finale a sei.

Esattamente come lo scorso anno è possibile dunque che non sia stato eliminato nessuno in Semifinale e tutti e sei i concorrenti hanno raggiunto l’ultima puntata. Staremo a vedere se anche questa volta andrà così ad Amici 24.