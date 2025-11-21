A distanza di tre mesi dalla partenza del Festival di Sanremo 2026, Annalisa rivela se parteciperà alla prossima edizione della kermesse musicale.

La risposta di Annalisa

Sono settimane frenetiche queste per Annalisa. Poco più di un mese fa l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, Ma io sono fuoco, che in breve si è posizionato al primo posto della classifica FIMI. Come se non bastasse la scorsa settimana la Scarrone ha dato ufficialmente il via al suo tour di palasport, che la sta portando in giro per l’Italia. I biglietti per questo show mozzafiato stanno naturalmente andando a ruba e ancora una volta la voce di Piazza San Marco si è confermata essere una delle pop star del momento. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato la cantante al centro dell’attenzione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nel corso dell’ospitata a R101, ad Annalisa è stato chiesto se parteciperà al Festival di Saremo 2026. A quel punto la Scarrone, dado una risposta definitiva, ha ammesso che quest’anno non salirà sul palco del Teatro Ariston e che dunque non sarà tra i Big della prossima edizione della kermesse musicale. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sanremo 2026 sì o no? Ma io ti direi di no ormai siamo… 2026 é questo prossimo? Non so nemmeno più che giorno è. No questo prossimo, tra tre mesi, è un no”.

Al momento dunque Annalisa si sta concentrando solo ed unicamente sul tour che la attende. A seguito della promozione del disco, come annunciato qualche settimana fa, la Scarrone si prenderà poi una lunga pausa, dopo diversi anni no stop.

