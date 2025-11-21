Durante un’intervista a Zero Possibilità Podcast, LDA si è commosso svelando un retroscena sul padre Gigi legato al Festival di Sanremo. Ecco cosa ha detto il giovane artista.

LDA si commuove parlando del padre Gigi

Luca D’Alessio, noto al grande pubblico con il nome di LDA, ha condiviso un momento profondamente emozionante durante una recente intervista al podcast Zero Possibilità. Il giovane cantante, figlio del celebre cantautore Gigi D’Alessio, ha parlato in modo sincero del suo rapporto con il padre, rivelando quanto sia stato doloroso per lui non poter portare Gigi D’Alessio con sé durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Con la voce rotta dall’emozione, LDA ha spiegato: “Non ti nego che mi ha dato molto fastidio il fatto che non mi sono potuto portare papà. Una cosa che mi ha fatto soffrire è questa. Io giustamente lì a papà non me lo posso portare…”. Luca ha continuato, raccontando quanto fosse difficile per lui essere l’unico a Sanremo senza la presenza di suo padre, che avrebbe sicuramente voluto vederlo sul palco dell’Ariston.

Le parole di Luca

“Mi dà molto fastidio… vedo tutti gli altri cantanti che sono andati l’anno mio a Sanremo, tutti quanti avevano il papà e la mamma. Io ne potevo avere solo uno e non per volontà, perché papà sarebbe venuto”, ha confessato Luca, tra le lacrime.

La sofferenza derivava dal fatto che Gigi D’Alessio non potesse essere accanto a lui in quel momento tanto significativo per la sua carriera. Un gesto che, per LDA, avrebbe avuto un valore speciale e che purtroppo non è stato possibile realizzare.

Quest’intervista è diventata virale sui social e in tanti ne stanno parlando sui social dopo questo discorso fatto dal cantante su suo padre e sul mancato coinvolgimento di Gigi al Festival.

