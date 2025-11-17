Finalmente Annalisa è tornata live! Ecco a seguire la scaletta del tour 2025 “Ma noi siamo fuoco” e l’ordine delle canzoni scelte dalla cantautrice ligure.

La scaletta del tour di Annalisa

Il 16 novembre è stato un giorno speciale per Annalisa, che ha finalmente dato il via al tanto atteso tour “Ma noi siamo fuoco”. Dopo la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo, la cantante ha ufficialmente iniziato la sua serie di concerti che la vedranno protagonista in tutta Italia per tutto novembre e metà dicembre.

I fan di Annalisa si sono detti fin da subito entusiasti di assistere a uno spettacolo che promette di essere ricco di emozioni, grazie a una scaletta che alterna i suoi successi più amati a nuove canzoni.

Il nuovo album “Ma io sono fuoco”, rilasciato il 10 ottobre, è al centro del tour, con brani come Maschio, Piazza San Marco (in duetto con Marco Mengoni) ed Esibizionista. Non mancheranno però i grandi successi che hanno fatto la fortuna della cantante, come Ragazza sola, Sinceramente e Mon Amour e tante chicche!

L’ordine delle canzoni del tour

La scaletta, come potete vedere a seguire, è suddivisa in tre parti. L’artista vuole offrire al proprio pubblico un viaggio musicale che va dall’intensità dei brani più emotivi alle sonorità più energiche e coinvolgenti.

Dopo il concerto di Jesolo, i brani si ripeteranno anche nelle successive tappe. Ma ecco l’ordine delle canzoni scelto da Annalisa per la scaletta del suo tour.

Sogno I – Il fuoco Dipende Ragazza sola Chiodi Bye Bye Bollicine Nuda Eva+Eva Movimento lento Avvelenata Delusa

Sogno II – Il fiume Tsunami Stelle Euforia Sweet Dreams (Are Made of This) Il mondo prima di te Indaco Violento

Sogno III – La tigre Diamante lei e luce lui Una finestra tra le stelle Alice e il blu Bonsai Secretly Il diluvio universale Sinceramente Mon Amour Esibizionista Maschio Emanuela Piazza San Marco Disco Paradise Tropicana Amica Una tigre sul letto continua a parlarmi Bellissima Io sono



Annalisa non ha mai nascosto la sua passione per l’arte del live e questo tour rappresenta una nuova occasione per il pubblico di vivere l’esperienza della sua musica in modo ancora più personale e intenso.

Così come i suoi fan, non vediamo l’ora di ascoltare tutte le emozioni che la cantante ci regalerà!

