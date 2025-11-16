Ieri sera da Jesolo è iniziato il nuovo tour di palasport di Annalisa. La cantante, nelle quasi due ore e mezza di concerto, si conferma essere nuovamente una delle pop star più amate del momento.

Annalisa è tornata in tour

Finalmente Annalisa è tornata in tour. Dopo la pubblicazione del suo ultimo album di inediti, intitolato Ma io sono fuoco, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è partita per una nuova tournée di palasport, che nelle prossime settimane la porterà nelle principali città del nostro paese. I biglietti per questi show sono naturalmente andati a ruba e di certo in molti attendevano di scoprire come la cantante ci avrebbe stupiti.

Ieri sera dunque, da Jesolo, la Scarrone ha presentato per la prima volta il suo nuovo spettacolo, che ha lasciato tutti a bocca aperta. In quasi due ore e mezza di show, la voce di Maschio ha dimostrato ancora una volta di essere una vera pop star. Tra effetti speciali, coreografie mozzafiato e una scaletta che ha messo d’accordo tutti quanti, l’artista ligure non si è risparmiata e ha regalato al pubblico un’emozione dietro l’altra.

Nel corso del live, che si divide in tre atti, Annalisa ha presentato non solo i brani del suo ultimo progetto discografico, ma anche tutti i suoi più grandi successi. Il pubblico si è così scatenato e ha cantato all’unisono tutti i brani proposti dalla Scarrone.

Stasera, sempre a Jesolo, si replica. Il tour si sposterà poi a Roma, a Milano, a Firenze, a Bari, e non solo. Sui social intanto in queste ore si sta già parlando di questo nuovo show e non mancano i commenti entusiasti dei fan, e non solo.

