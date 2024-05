Annalisa stuzzica i fan e propone una collaborazione a Mahmood (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Maggio 2024

Annalisa

Annalisa ha rivelato in una recente intervista che le piacerebbe collaborare con Mahmood. Ecco il video

Annalisa in queste ore, dopo essersi esibita al concerto di Radio Italia Live, ha affermato di aver intenzione di collaborare con Mahmood nel prossimo futuro.

La collaborazione tra Mahmood e Annalisa

Di recente Annalisa ha portato in scena all’Arena di Verona il suo concerto realizzando il sogno di una vita. In passato infatti aveva affermato che il suo desiderio più grande sarebbe stato quello di esibirsi davanti ai suoi fan proprio in questa suggestiva location e a distanza di anni ce l’ha fatta.

LEGGI ANCHE: Veronica Peparini e Giulia Stabile hanno litigato? L’ex professoressa di Amici dà la sua versione dei fatti

Con sé ha portato tanti amici, tra i quali possiamo ricordare Tananai, Elisa, Giorgia e anche Irama. Il 20 maggio tornerà con una seconda data, ma nel frattempo si mostra impegnata con tantissimi altri impegni musicali. Molto presto la potremo vedere su Canale 5 tra i protagonisti di Battiti Live, quest’anno con la conduzione di Alvin e Ilary Blasi.

Ma nel frattempo, nella serata di ieri, ha preso parte al Radio Italia Live. L’evento ha avuto luogo in Piazza del Duomo a Milano e ha visto la partecipazione di tantissimi colleghi: Noemi, Ultimo, Gazzelle e molti altri. Annalisa si è esibita sulle note di ‘Sinceramente‘ e poi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel dietro le quinte. Tra queste anche quella relativa a una possibile collaborazione con Mahmood:

“Prima o poi con Mahmood bisogna fare qualcosa”.

PRIMA O POI CON MAHMOOD BISOGNA FAR QUALCOSAAA



E MUOVETEVIII pic.twitter.com/H65ESCaIyA — miriam 🌪️ (@protectnali) May 15, 2024

Ma non solo, infatti Annalisa ha anche affermato di voler cantare insieme alle sue colleghe e grandi amiche Alessandra Amoroso ed Emma Marrone: “Allora io devo dirti che se non sbaglio ci sono sia Emma che Alessandra, vero? Quindi sarebbe bello, come una volta…. Abbiamo già cantato insieme separatamente. Sarebbe bello cantare tutte e tre una volta”.

LEGGI ANCHE: Gaffe a Uno Mattina, viene trasmesso un lungo fuori onda e nessuno se ne accorge (VIDEO)

Sul web c’è già chi sogna queste collaborazioni all’interno del prossimo album della cantante, ma non sappiamo ad oggi se ciò accadrà davvero oppure no. Noi ovviamente vi terremo informati su tutti gli sviluppi e incrociamo insieme a voi le dite perché questi duetti possano diventare effettivamente realtà.