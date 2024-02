NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Febbraio 2024

Annalisa

Sinceramente di Annalisa ha conquistato davvero tutti! In queste ore infatti i tifosi della Lazio hanno usato la canzone come coro allo stadio durante una partita.

Sinceramente di Annalisa diventa un coro

Non è un mistero il fatto che Annalisa sia una delle artiste più amate e ascoltate del momento. Con le sue ultime hit la cantante ha infatti conquistato grandi e piccini e ormai sembrerebbero essere tutti conquistati dalla Scarrone. Solo in queste settimane sono arrivate grandi soddisfazioni per l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che come sappiamo è stata tra i Big in gara all’ultimo Festival di Sanremo. Con la sua Sinceramente, che si è classificata al terzo posto, la cantante sta ottenendo un successo incredibile, al punto da essere entrata anche nella Billboard Global 200. Ma non solo. Il brano si è anche confermato essere il quinto miglior debutto femminile mondiale dall’inizio del 2024 su Spotify, segno dunque che la Scarrone ha fatto nuovamente centro.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Alcuni tifosi della Lazio infatti, nel corso di una delle ultime partite, hanno usato proprio Sinceramente, naturalmente cambiando il testo della canzone, come coro allo stadio. Il video del momento ha così in breve fatto il giro dei social, diventando virale.

Annalisa dunque ha conquistato anche i tifosi della Lazio e di certo questo nuovo coro è già diventato iconico. L’artista nel frattempo si sta concentrando sui suoi prossimi impegni. In primavera infatti inizierà il primo tour di palasport della Scarrone, che farà anche tappa all’Arena di Verona per un concerto evento, per poi proseguire per tutta l’estate.

In più prossimamente Sinceramente verrà anche rilasciata in lingua spagnola, e la cantante si prepara dunque a conquistare il mercato estero. A lei facciamo quindi un enorme in bocca al lupo.