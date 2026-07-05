Anne Hathaway ha sfoggiato un look premaman incantevole e ha conquistato tutti con la sua borsa rossa.

Anne Hathaway ha sfoggiato un look premaman davvero incantevole. La sua borsa rossa a forma di cuore ha già conquistato tutti.

Anne Hathaway: il look premaman conquista tutti

Anne Hathaway sta vivendo uno dei momenti più felici della sua vita, sia dal punto di vista professionale che personale. A poche settimane dal successo del secondo capitolo de Il Diavolo veste Prada, l’attrice ha sorpreso i fan annunciando di essere in attesa del suo terzo figlio, frutto dell’amore con il marito Adam Shulman. La gravidanza è stata svelata attraverso un video pubblicato sui social, nel quale la star hollywoodiana ha mostrato per la prima volta il pancione, rimasto nascosto per mesi grazie a look studiati nei minimi dettagli. Dopo un periodo lontano dai riflettori, Anne Hathaway è tornata a farsi vedere in occasione del tour promozionale del film The Odyssey, attirando subito l’attenzione per il suo elegante outfit premaman.

Per il suo debutto pubblico da futura mamma, Anne Hathaway ha puntato su un look sofisticato e contemporaneo, scegliendo una jumpsuit rosso fuoco della collezione Primavera/Estate 2026 del brand Ashlyn. Il capo, caratterizzato da pantaloni drappeggiati con effetto gonna, maniche lunghe e una silhouette morbida, mette in risalto il pancione con discrezione ed eleganza. L’orlo a peplo disegna delicatamente le forme della gravidanza, mentre la tonalità intensa del rosso richiama simbolicamente l’amore e la gioia che stanno accompagnando questo momento della sua vita. La tuta è disponibile sul sito ufficiale del marchio a un prezzo di 780 dollari, pari a poco più di 680 euro.

Anne Hathaway, look premaman: gli accessori da vera diva

A rendere ancora più raffinato il look ci hanno pensato gli accessori, scelti con grande attenzione. L’attrice ha abbinato un paio di sandali con tacco a spillo firmati Aquazzura, perfetti per slanciare la figura senza rinunciare all’eleganza. Il dettaglio che ha conquistato gli appassionati di moda è però la borsa: Anne Hathaway ha sfoggiato il modello Le Coeur di Alaïa, una tracolla in pelle rossa a forma di cuore che si è trasformata nel simbolo del suo momento personale. L’accessorio ha un valore di circa 1.250 euro.

A completare l’insieme ci hanno pensato gli occhiali da sole firmati Krewe e alcuni preziosi gioielli Bulgari, mentre il beauty look è rimasto volutamente essenziale, con capelli sciolti, make-up naturale e un sorriso che racconta tutta la serenità dell’attrice. Con questa prima apparizione ufficiale da futura mamma, Anne Hathaway ha dimostrato ancora una volta come eleganza e maternità possano convivere perfettamente, trasformando un semplice appuntamento promozionale in una vera lezione di stile premaman.