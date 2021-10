1 Anticipazioni Amici 21 quinta puntata: provvedimento sui cantanti

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 ottobre, si è svolta una nuova registrazione di Amici 21 e ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere per le anticipazioni di questa quinta puntata. E andrà in onda domenica 17 ottobre alle 14 su Canale 5. Ospiti del giorno sono stati i The Kolors che hanno cantato la loro nuova canzone e hanno ricevuto il platino per Cabriolet Panorama. Ma era presente anche Ermal Meta per una votazione sui cantanti. Mentre per la prova Tim è stato scelto Mattia che ha ballato un jive.

La puntata è iniziata con Lorella Cuccarini che si è seduta al centro dello studio di fronte a Flaza. Le ha letto una lettera dove ha spiegato che il suo compito è quello di insegnare e quindi cacciarla per lei sarebbe un fallimento. Dopo ha fatto ascoltare all’allieva la sua canzone, Malefica, prodotta da Michelangelo (lo stesso produttore di Blanco). Flaza si è commossa, ma Lorella le ha comunque sospeso di nuovo la maglia e quindi è stata costretta ad uscire dallo studio.

Dopo questa cosa Maria De Filippi ha fatto alzare in piedi tutti i ballerini e si è complimentata con loro sia per il lavoro che svolgono che per il loro comportamento. Ma la stessa cosa non vale per i cantanti che invece si impegnano poco nella lavorazione delle cover e si lamentano sempre. Così la produzione ha deciso di dare loro una punizione. 70 minuti prima dell’inizio della puntata hanno avuto un tabellone con 9 canzoni e ognuno doveva sceglierne una e prepararla in poco tempo per poi portarla in puntata. A giudicare queste esibizioni c’era Ermal Meta.

Si parte così da Nicol che ha scelto A te di Jovanotti e sulla quale ha scritto delle barre dedicate al fratello di 8 anni. Ermal le ha dato 7+. Dopo ha cantato una cover assegnatale da Rudy, il quale le ha riconfermato la maglia. Si passa a Mattia che ha ballato un pezzo latino con Carola dimostrato da Umberto e Francesca. Lui è stato molto bravo ed infatti ha avuto la riconferma della maglia. Mentre per lei è stata la prima volta che si cimentava in qualcosa di diverso. Infatti la Celentano le ha detto che fa troppe mosse con la bocca e ha aggiunto che deve ballare con le scarpe e non a piedi nudi.

Tornando alla prova per i cantanti, le anticipazioni di questa quinta puntata di Amici 21 riferiscono che anche LDA ha scelto A te, ma senza scriverci barre. Rudy non ha approvato e anche Ermal era d’accordo, infatti gli ha dato un 5,5. Poi ha cantato la cover della settimana, Senza una donna, e ha ripreso la maglia. Serena ha ballato una coreografia (non classica) datale dalla Celentano per mettere in evidenza la mancanza delle sue doti fisiche. Ha dimostrato Giulia Pauselli e l’oggetto di scena era una sedia con le ruote. Per la maestra lei non ha il fisico adatto, mentre per Raimondo e Veronica è stata brava.

Vediamo il resto della puntata…