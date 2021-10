Anticipazioni Amici 21 settima puntata: una new entry nella scuola, viene eletto l’allievo più bello

1 Anticipazioni Amici 21 settimana puntata: la classifica del più bello

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 ottobre, c’è stata una nuova registrazione del pomeridiano di Amici 21, la settima puntata, per le cui anticipazioni ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere. La puntata andrà in onda domenica 31 ottobre alle 14 su Canale 5. Ospite era Michele Bravi seguito da Giuseppe Zeno per presentare la nuova fiction Mediaset. Prima dell’inizio della registrazione ad alcune ragazze del pubblico è stata data una busta da aprire più avanti nel corso della puntata. In pratica, poiché alcuni ragazzi all’interno della scuola sono un po’ vanitosi, hanno chiesto di votare il più bello (esclusi Guido e Tommaso). La classifica risulta essere questa:

Mattia Alex LDA

La puntata è iniziata con LDA che ha eseguito il compito datogli da Rudy, cioè cantare una canzone del padre tra quelle selezionate. Lui ha scelto “Amore che non c’è”. Da qui è nata una discussione con Anna Pettinelli secondo la quale Rudy avrebbe sbagliato ad assegnare questo compito. Allora Zerbi ha fatto un gioco con Maria De Filippi: ha preso foto di padri e figli famosi e la conduttrice doveva indovinare chi fossero. Questo per dimostrare che i figli possono essere bravi quanto i padri.

Dopo è toccato ad Alex che ha cantato le tre canzoni che Rudy gli aveva affidato per metterlo alla prova sulle espressioni. Prima di vedere le prove, Zerbi aveva registrato un video con tutte le espressioni che secondo lui Alex avrebbe fatto per interpretare i pezzi. Hanno quindi mandato un video in cui c’era da una parte Alex durante le prove e dall’altra le facce di Rudy, il quale ha indovinato tutte le espressioni. Così Lorella Cuccarini ha deciso di far aiutare Alex da Spillo per esprimersi meglio sul palco.

Le anticipazioni di questa settima puntata di Amici 21 continuano con Mattia al quale Maria legge una lettera scritta da Raimondo Todaro. Il ballerino è arrivato ultimo sia nella classifica di Emanuel Lo che in quella di Anbeta. Siccome non vuole né eliminarlo né sostituirlo, ma non può metterlo in sfida, ha chiesto alle altre due insegnanti se volessero farlo così da spronarlo. E loro hanno accettato. Così Mattia ha sfidato una ballerina di latino di nome Eleonora e a giudicare c’era Nancy Berti. Mattia ha ballato un passo a due con Francesca ed Eleonora uno con Umberto. Poi hanno improvvisato su tre brani e alla fine ha vinto Mattia.

