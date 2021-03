1 La programmazione di Daydreamer

Continua la messa in onda di Daydreamer con la sua nuova programmazione. Infatti la serie TV va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 16.35 su Canale 5 (al posto de Il Segreto). Non è invece più prevista la messa in onda nella prima serata. A quanto pare, però, da sabato 27 marzo potrebbe aggiungersi un appuntamento pomeridiano, cioè prima di Verissimo. Attendiamo conferme. Andiamo allora a vedere le anticipazioni e le trame di Daydreamer nella settimana dal 15 al 19 marzo.

Anticipazioni Daydreamer lunedì 15 marzo

Le anticipazioni di Daydreamer di lunedì 15 marzo riferiscono che Leyla ed Emre decidono che è arrivato il momento di allargare la famiglia e quindi avere un bambino. Così vogliono trovare una casa dove vivere da soli. Parlano della loro scelta a Mevkibe e Nihat e i due sono dispiaciuti del fatto che vogliano andarsene.

Nel frattempo Yigit aspetta ancora una risposta da Sanem alla proposta di matrimonio. Ma lei, proprio per prendere tempo, si fa trovare sempre molto occupata, aiutata anche da Ceycey e Muzaffer.

Ma vediamo cosa accadrà nelle altre puntate…