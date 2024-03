Anticipazioni Endless Love 30 marzo: si accende la rivalità tra Nihan e Asu a causa di Kemal

NEWS

Andrea Sanna | 29 Marzo 2024

Endless Love

Qui a seguire vi riproponiamo la trama di Endless Love. Ecco tutte le anticipazioni di Endless Love per la puntata di oggi 30 marzo 2024. Vediamo insieme le puntate della serie turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato.

Anticipazioni Endless Love 30 marzo

Cosa succederà nel corso della puntata della serie turca di Canale 5? La puntata di oggi di Endless Love secondo le anticipazioni turche del 30 marzo vedono Nihan intenta alla decorazione delle pareti degli uffici dell’azienda di Kemal e Asu.

La collaborazione però genera una rivalità tra le due donne. Da una parte Nihan intende prevalere sul talento artistico, mentre Asu prova a farla ingelosire con l’appoggio di Kemal.

L’uomo a seguire, come si legge dalle anticipazioni di Endless Love del 30 marzo, raggiunge l’ufficio di Emir per un appuntamento. Prima di incontrarlo, però, Tufan gli dice che è in ritardo di qualche minuto. Con uno stratagemma gli fa vedere che Emir si trova a tagliare i capelli da suo fratello, Tarik. Sempre Tufan convince Tarik che di certo Emir avrà ancora bisogno di lui.

Intanto dalle anticipazioni di Endless Love sappiamo che Zeynep incontra Ozan per un aperitivo, mentre Asu si presenta alla famiglia di Kemal. Intanto Fehime prepara una cena abbondante e gustosa per non sfigurare con Asu, mentre Husey raccomanda puntualità alla famiglia.

Ozan confida a Emir di avere una cotta per una ragazza, ma pensa che a causa della sua malattia non potrà mai esserci niente tra loro. Emir però incuriosito gli chiede informazioni. La ragazza gli ha chiesto di andarla a prendere in macchina e lui non ha avuto il coraggio di dirle di non avere la patente a causa della malattia. Con incoscienza, come si legge dalle anticipazioni di Endless Love, Emir incoraggia Ozan e gli dà le chiavi della sua macchina.

In seguito Kemal presenta Asu alla famiglia e sembra aver fatto colpo su di loro. Una volta che la ragazza lascia l’abitazione, Kemal affronta Tarik dopo aver scoperto che è diventato barbiere personale di Emir. Tra loro nasce una discussione che li porta quasi alle mani. Secondo Fehime la colpa è tutta di Nihan.

Intenzionata ad allontanarla da suo figlio, Fehime raggiunge Nihan intimando alla ragazza di troncare i rapporti con il figlio Kemal. Infine Zeynep si presenta all’incontro con Fatih, ma scopre che la persona che dovrebbe aiutarla nella sua carriera è Emir. Come la prenderà?

Attendiamo le prossime anticipazioni di Endless Love per scoprirlo!

Riassunto Endless Love puntata 29 marzo

Se le anticipazioni per la puntata del 30 marzo le conosciamo, ricordiamo ora cosa è accaduto nell’appuntamento di venerdì 29 marzo.

La famiglia Soydere è radunata al completo per un incontro. Dall’altra parte Tarik continua a mostrare insofferenza verso Kemal. Annuncia che diventerà quindi un barbiere personale per poter incrementare i propri guadagni.

A seguire Kemal va a trovare Leyla con l’intento di riconciliarsi. Nihan dopo uno scontro con il marito Emir, dichiara che è pronta ad accettare la proposta di Kemal di dipingere un murales nella sua azienda. Nel momento in cui lei è lì per lo svolgimento dei lavori, Kemal le chiede di interromperli per rispettare la sua richiesta di distanza.

Come rivelato anche dalla anticipazioni di Endless Love e visto in puntata, Asu è delusa dal comportamento di Kemal. Lei vorrebbe essere più vicina non solo negli affari ma anche nella vita privata. Così Kemal la invita a cena per farsi perdonare. Vildan intanto chiede aiuto a Galip e gli racconta del ricatto di cui Emir è vittima, così come l’intera famiglia.

Quando va in onda Endless Love

Sappiamo quando va in onda la serie turca Endless Love oggi 30 marzo su Canale 5. Il serial va in onda ai seguenti orari:

dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:10 con una puntata .

al a partire dalle con una . Il sabato l’orario è dalle 14:30 alle 16:30.

Quante puntate sono di Endless Love

Le anticipazioni turche di Endless Love, che ovviamente hanno la traduzione italiana, ci informano anche di quante puntate in totale ci sono. Quante stagioni ha Kara Sevda? Con certezza possiamo dire che la serie turca ha in tutto due stagioni con 35 e 34 episodi.

In Italia la messa in onda ha probabilmente più puntate, dato che rispetto alla Turchia ogni episodio ha una durata più breve di 25-35 minuti circa.

Dove vederlo in TV e streaming

Le anticipazioni delle puntate di Endless Love le conosciamo, ma ora sappiamo anche dove vedere Kara Sevda (Endless Love) in streaming in italiano.

Tutte le puntate sono in onda su Canale 5 e si possono seguire anche su Mediaset Infinity, sito o app in base a ciò che preferite.

Grazie a Mediaset Infinity si può seguire Endless Love in diretta e recuperare la puntata in un secondo momento. Nella piattaforma sono presenti tutti gli episodi, con la trama della serie turca.

Per sapere però come finisce Endless Love? Seguite tutte le anticipazioni!