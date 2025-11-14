Oggi pomeriggio la Casa del Grande Fratello ha visto l’ingresso misterioso a sorpresa di Marina La Rosa. La reazione dei concorrenti non si è fatta attendere.

Marina La Rosa al Grande Fratello

Che sorpresa questo pomeriggio nella Casa del Grande Fratello! Con enorme sorpresa Marina La Rosa ha fatto il suo ingresso nel reality show che l’ha resa famosa 25 anni fa.

Senza alcun apparente preavviso, questo pomeriggio la famosa Porta Rossa si è aperta e un’elegantissima Marina La Rosa si è palesata silenziosamente, facendo il suo ingresso dal giardino della Casa del Grande Fratello. I concorrenti intanto, si trovavano tutti in salone, bloccati dal freeze.

Ma l’entrata di Marina totalmente a caso?

Ma l'entrata di Marina totalmente a caso?

(Dio quanto la amo)#grandefratello

L’arrivo di Marina La Rosa, come potete vedere, ha stupito tutti i concorrenti, che mai si sarebbero aspettati di trovarsi davanti una delle concorrenti più amate di questi 25 anni di Grande Fratello.

Donatella “CIAO SIGNORINA”

Donatella "CIAO SIGNORINA"

Marina La Rosa

Nel suo discorso Marina La Rosa è stata molto enigmatica, sostenendo di avere il piacere di fare una chiacchierata con qualcuno di loro. Ma comunque, in ogni caso, i più si chiedono i reali motivi della sua irruzione al Grande Fratello. Sarà l’indizio per qualcosa che si dovrà verificare da qui alla puntata di lunedì? Al momento non ci è dato saperlo.

Marina La Rosa nel suo momento ha fatto qualche battuta. Trovandosi davanti Omer e Mattia in accappatoio, non gli ha risparmiato complimenti. Poi ha affermato che vorrebbe psicoanalizzare tutti i concorrenti. È stata molto enigmatica l’ex gieffina.

I concorrenti dall’altra parte sono rimasti spiazzatissimi. Nessuno si aspettava una sorpresa del genere e una volta che Marina è uscita, hanno parlato di lei e riservato parecchi complimenti. C’è chi ha fatto notare quanto il suo fascino sia sempre così impattante, chi ne ha sottolineato la bellezza e simpatia, così come il suo essere diretta e tagliente.

Insomma Marina La Rosa al Grande Fratello, seppur per pochi istanti, ha già fatto parlare di sé. Che sia l’indizio per qualcosa che si verificherà? Per ora non è noto. Ma lo scopriremo prestissimo!

