Anticipazioni Uomini e donne: torna Ida e Tina lancia una torta a Riccardo

Debora Parigi | 4 Febbraio 2023

Uomini e donne

Ida torna in studio, Alessandro litiga con Riccardo che prende una torna in testa da Tina: tutte le anticipazioni di Uomini e donne.

Le anticipazioni della registrazione del 4 febbraio di Uomini e donne

Dopo quella di ieri, anche oggi pomeriggio c’è stata una registrazione di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo come sempre la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Anche questa volta nessuna scelta, però forse siamo vicini.

Partiamo dal Trono Classico con Lavinia che ha portato entrambi i corteggiatori in esterna. Con Alessio (il biondo) c’è stato il bacio. Non hanno litigato e lui le ha anche portato un regalo come sorpresa. Anche nell’esterna con Alessio (il moro) c’è stato il bacio, sotto a un piumone. In studio il biondo ha chiesto quanto mancasse alla scelta e la tronista ha detto che finalmente i due corteggiatori si sono decisi a fare dei passi verso di lei. Ha anche aggiunto che secono lei il biondo le direbbe di sì. Ha ballato proprio con lui e si sono tenuti anche per mano.

Era presente anche Federico, ma non è stato dedicato spazio a lui. Il tronista ha detto che in serata sarebbe andato a recuperare Carola. Alice era presente, ma non ha detto nulla. Nicole ha fatto due esterne con due corteggiatori. Un terzo corteggiatore, Rocco, lo ha mandato via.

Passiamo alle anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne e, come già detto ieri, è venuta ospite in studio Ida accompagnata da Alessandro. Il motivo era per replicare alla famosa intervista che Riccardo aveva rilasciato al magazine in cui aveva parlato di lei e soprattutto di Alessandro. Proprio i due uomini hanno avuto in studio un’accesa lite con parolacce reciproche. E Ida non è mai intervenuta tra i due. Alessandro ha detto a Riccardo che si deve vergognare a vivere in casa con la madre a 45 anni. Riccardo, tra le altre cose, ha detto che Ida non è una nuova madre.

Altre cose da segnalare nella puntata c’è Tina che ha tirato una torta in testa a Riccardo. Biagio non era presente e nemmeno Gloria.