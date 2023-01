Anticipazioni Uomini e donne, nessuna scelta e Armando assente dopo il litigio con Maria

NEWS

Debora Parigi | 6 Gennaio 2023

Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne del 6 gennaio rivelano che non c’è stata nessna scelta per i tronisti. Si è notata l’assenza di Armando.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne registrata il 6 gennaio

Questo pomeriggio, venerdì 6 gennaio, c’è stata una registrazione di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Partiamo parlando del Trono Over e di Tina Cipollari che subuto all’inizio ha fatto alzare tutto il pubblico per fare gli auguri a Gemma Galgani dato che era la Befana. La dama è stata al gioco e ha ringraziato tutti.

Al centro dello studio si sono seduti Riccardo e Gloria che hanno raccontato di aver passato il Capodanno insieme. Si sono visti a metà strada tra Roma e Taranto. Lei ha detto che lui fuori è troppo diverso da come si vede in studio. È un uomo affettuoso e geloso. Il cavaliere ha detto che prova solo dei sentimenti, ma non può dare di più al momento, ribadendo che non è amore.

Biagio, invece, continua la conoscenza con Carla, ma ha avuto un litigio con Silvia. Le ha dato della falsa e bugiarda, aggiungendo che inventa le cose per gli applausi del pubblico. Antonella e Luca, invece, non si sono seduti al centro dello studio e non hanno nemmeno ballato. Entrambi erano molto giù e lei lo guardava in maniera triste. Si sono invece seduti al centro Alessandro insieme a Gemma, Pamela, Desdemona, Cristina e Silvia. Ha detto di aver approfondito un po’ di più con Pamela durante il viaggio. Ma ha avuto da ridire su un fatto che lei aveva omesso e cioè che abita ancora con l’ex compagno, nonché ex socio.

Concludiamo queste anticipazioni di Uomini e donne parlando del Trono Classico. Ancora nessuno scelta per i due tronisti rimasti. Federico ha portato in esterna Carola. Lei gli ha fatto compagnia a lavoro e sono stati tutto il tempo a chiacchierare e scherzare. La corteggiatrice non lo ha voluto baciare e alla fine dell’esterna lo ha salutato con solo un bacio sulla guancia. In studio il tronista ha detto che, rivedendo l’esterna, si rende conto che lei in qualche modo “lo ammalia”, come se “lo prendesse per scemo”. Quando poi Maria gli ha chiesto con chi volesse ballare lui ha deciso per nessuna delle due, ballando con Lavinia.

Lavinia, invece, ha avuto un accesissimo litigio in studio con Alessio Corvino. In esterna ha invece portato Alessio Campoli facendogli una sorpresa a lavoro. Tra loro c’è stato anche il bacio.

Segnaliamo che Armando non era presente in puntata. La volta scorsa Maria si era molto arrabbiata con lui, ma non è detto che l’assenza di oggi sia legata a quanto successo precedentemente. Il cavaliere potrebbe aver avuto altri impegni considerando che è un giorno di festa.