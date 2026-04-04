La dieta del 5 è un modello alimentare pensato per favorire il dimagrimento in modo equilibrato e sostenibile, senza imposizioni rigide o rinunce drastiche. Ideata e promossa dalla nutrizionista Evelina Flachi, si basa su semplici regole quotidiane che aiutano a migliorare le abitudini a tavola e lo stile di vita nel suo complesso. Questo approccio è stato adottato anche dalla conduttrice Antonella Clerici, che lo ha reso noto al grande pubblico come un metodo flessibile, adatto a chi desidera perdere peso mantenendo equilibrio e libertà alimentare.

La dieta del 5: un metodo semplice per ritrovare equilibrio

La cosiddetta “dieta del 5” rappresenta un approccio pratico e sostenibile per chi desidera perdere peso senza rinunce estreme. L’obiettivo non è quello di imporre restrizioni rigide, ma di costruire abitudini alimentari consapevoli e durature. Come sottolinea la nutrizionista Evelina Flachi, si tratta di un percorso educativo più che di una dieta temporanea: non esistono alimenti totalmente vietati, ma quantità e comportamenti da gestire con equilibrio. Questo metodo si basa su un principio chiaro: dimagrire senza stress, senza ossessionarsi con le calorie e senza eliminare completamente i piaceri della tavola. L’idea centrale è imparare a mangiare in modo organizzato, rispettando il proprio corpo e i suoi bisogni reali.

I cinque pilastri fondamentali della dieta del 5

Il cuore della dieta è rappresentato da cinque regole semplici da ricordare e applicare nella quotidianità. Questi punti costituiscono la struttura del percorso alimentare:

Cinque pasti al giorno

Distribuiti tra colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena, aiutano a mantenere stabile il metabolismo e a controllare la fame. Cinque giorni controllati e due liberi

Durante la settimana si segue un’alimentazione più equilibrata e leggera, mentre nei restanti giorni si può avere maggiore libertà, senza eccessi. Cinque porzioni di frutta e verdura

Fondamentali per garantire fibre, vitamine e minerali, utili al benessere generale. Cinque comportamenti virtuosi

Tra cui: bere almeno 1,5–2 litri di acqua al giorno

praticare attività fisica regolare

evitare di saltare i pasti

limitare stress e alcol

mantenere uno stile di vita attivo Cinque alimenti da limitare

Zuccheri semplici, grassi saturi, insaccati, sale in eccesso e alcol non sono proibiti, ma vanno consumati con moderazione.

Questa impostazione rende il regime alimentare facilmente memorizzabile e applicabile nella routine quotidiana.

Antonella Clerici, come è dimagrita? Il segreto è la dieta del 5

La dieta del 5 non si limita al controllo del peso, ma punta a migliorare il benessere complessivo. Tra i principali vantaggi si segnalano maggiore energia, digestione più efficiente, miglior qualità del sonno e riduzione della fame nervosa. Non è quindi un regime restrittivo, ma un modello educativo che favorisce scelte consapevoli nel tempo. Un principio chiave ribadito dagli esperti è anche l’importanza di iniziare i pasti con verdure, pratica che aiuta la sazietà e contribuisce al controllo dell’appetito. In questo senso, come spesso ricordato: “Questo aiuta a sentirsi sazie e ha un effetto biochimico positivo perché agisce sugli ormoni della fame, regolandoli”.

Antonella Clerici ha spiegato come il suo percorso sia cambiato nel tempo, anche in relazione alla fase della menopausa e alle nuove esigenze del corpo. In questo contesto ha adottato strategie mirate non solo al controllo del peso, ma soprattutto al benessere generale e alla riduzione della ritenzione e del gonfiore. In un’intervista per Silhouette donna ha sottolineato l’importanza di supportare il metabolismo con integratori specifici, evitando però il ricorso a terapie ormonali, privilegiando un approccio più naturale e orientato all’equilibrio quotidiano. Come ha dichiarato lei stessa: “Essendo in menopausa, più che altro devo sgonfiarmi. Con il passare degli anni ho iniziato a prendere degli integratori che aumentano il metabolismo, non facendo cure ormonali”.

La dieta del 5 si configura così come un modello flessibile e sostenibile, adatto a chi desidera migliorare il proprio stile alimentare senza rinunce drastiche, puntando su equilibrio, consapevolezza e continuità nel tempo.