Perché è stato scelto Stefano De Martino per Sanremo? Al suo fianco ci sarà anche Antonella Clerici? A parlarne è stato WIlliam Di Liberatore che ha commentato la decisione di puntare tutto sul conduttore di Affari Tuoi.

Sanremo, perché è stato scelto Stefano De Martino

Ora non ci sono più dubbi e quelle che sembravano essere indiscrezioni trovano conferme ufficiali. Stefano De Martino sarà al timone di Sanremo 2027 e succederà a Carlo Conti per le prossime due edizioni. A Fanpage.it, ai microfoni di Eleonora D’Amore, il Direttore del Prime Time della Rai, William Di Liberatore, ha svelato come ha scelto di affidare il Festival al conduttore di Affari Tuoi.

LEGGI ANCHE: Michele Bravi svela cosa succede davvero nel backstage di Sanremo: “Bel clima tra i cantanti? Che falsi”

L’operazione è nata, secondo il suo racconto, dopo che Carlo Conti ha lasciare il suo posto. Quindi di conseguenza Di Liberatore ha cercato un’alternativa. Da qui l’idea di puntare tutto su Stefano De Martino per Sanremo: “Ne abbiamo parlato lungamente con Stefano proprio perché volevo fosse un percorso di avvicinamento e di convinzione vera”.

A tal proposito sulla scelta di Stefano De Martino, ha aggiunto:

“Da lì mano a mano, sulla base di un progetto che abbiamo concertato insieme, c’è stata la sua convinzione. Questa convinzione ha fatto sì che io allertassi l’ad dell’azienda (Giampaolo Rossi, ndr) che ringrazio per la fiducia nella mia proposta e per averla avallata. Poi abbiamo informato anche Carlo Conti, che ne è stato felicissimo“.

Antonella Clerici sarà al fianco di De Martino?

Rispetto a quanto riportato da Repubblica, però, Stefano De Martino non avrà Antonella Clerici al suo fianco. Ad aiutarlo a selezionare le canzoni in gara, infatti, ci sarà uno “staff di direzione musicale”. A capo di esso Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Maneskin.

E ancora, a proposito di Stefano De Martino a Sanremo, William Di Liberatore ha spiegato di averlo scelto per diverse caratteristiche. Oltre a essere un uomo Rai, infatti, è in grado di garantire continuità:

“Poi perché lui è un mattatore che può giocare con registri diversi. La Rai è da tanto che cerca di puntare su una persona giovane che avesse ore di volo sufficienti per risultare funzionale per questa operazione“, ha concluso.

L’avventura di Stefano De Martino a Sanremo 2027 dunque è già iniziata.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.